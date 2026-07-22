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知名服裝設計師溫慶珠21日晚間傳出過世消息，享壽69歲，很多人不知道，其實溫慶珠有過一段婚姻，前夫Sergio是室內設計師，對她體貼備至，而離婚不是因為別人，只是緣分到了，溫慶珠曾說自己只喜歡亞洲人，對西方人毫無感覺，而且只相信一見鍾情。溫慶珠曾在《夢想不設限！做，就對了！──20位臺灣頂尖女性的成功筆記》中寫道，在踏入這行之前，她也做過許多工作，像是秘書、空姐，還差點去演電影，她知道自己熱愛自由，也知道自己有能力將每一塊布料變成美麗的服裝，最後靠著家裡的一小筆積蓄，獨自在台北創業，對溫慶珠來說，了解自己，比做什麼工作還要重要。臉書粉專「Isabelle Wen 溫慶珠」5年前曾有一篇東西名人總編輯「天天」寫下的，關於溫慶珠在感情、事業上的側寫，天天提到，溫慶珠從小就很漂亮，14歲時她讀女校，每次回家都會有7、8位男生跟著，而溫慶珠的初戀是大她7歲，神似亞蘭德倫的羅浮童軍，那時候溫慶珠才國中，交往期間，男方父親甚至到家裡提親，說願意等到溫慶珠成年。溫慶珠看似浪漫，但其實非常傳統，她曾經結過一次婚，前夫Sergio是知名的室內設計師，對她呵護有加，不僅會將早餐做好送到她的床頭，還會幫她洗頭，非常浪漫，但最後兩人和平分手，不為別的，只是因為緣分到了。溫慶珠說自己只喜歡華人，對老外的追求完全無動於衷，曾經有一位老外要把她的事業買下來，她也婉拒，溫慶珠笑喊，「我要是一個愛錢的人，年輕到現在，不曉得有多少億會在我身邊，但我不是那種人，我只相信一見鍾情，我的每一段情都是一見鍾情，第一眼看到愛，我就去愛，沒有就沒有了。」