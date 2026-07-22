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中聯油品風波，台北市長蔣萬安登高一呼號召支持者725上街頭抗議，對此台北市議員參選人馬郁雯表示，根據日前議員顏若芳質詢內容，北市從未主動檢驗苯駢芘，每次都是配合中央指定抽驗，「從未主動檢驗苯駢芘」的蔣萬安、盧秀燕，才是最大食安破口，卻還敢揪大家上街頭，「是誰給的勇氣？」馬郁雯說，蔣萬安、盧秀燕725召民眾上街「反毒油」，不只台中市從未主動驗過苯駢芘，台北市也是從未主動驗過苯駢芘，兩個食安最大破口號召上街護食安，真的會讓人笑掉大牙。馬郁雯提及，日前議員顏若芳議員質詢，追問北市有無抽驗過苯駢芘？衛生局脫口而出「苯駢芘沒有在抽驗項目」，面對台北市從未主動檢驗過苯駢芘的質疑，衛生局今天終於給出正式新聞稿解釋，認為此說法為汙衊基層同仁辛勞，事實上，北市衛生局在2022至今，依據中央「食品專案年度計畫」，配合中央指定抽驗的48件產品（如巧克力、嬰幼兒副食品、奶粉等）檢驗苯駢芘，檢驗結果皆符合規定。馬郁雯表示，此回應證明了台北市府從未「主動」檢驗過苯駢芘，每一次的檢驗都是「配合中央指定抽驗」，全是中央一個口令、一個動作，兩個「從未主動檢驗苯駢芘」的縣市首長，才是最大食安破口，卻還敢揪大家上街頭，是誰給的勇氣？也難怪高雄市長陳其邁看不下去，跳出來打臉，「食安問題就食安解決，不要食安問題，政治解決！」