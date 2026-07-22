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知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）21日晚間證實辭世，消息曝光後，外界也再度翻出她與台北101長達多年的恩怨，她的自創品牌「ISABELLE WEN」曾進駐台北101，且當時總能拿到前兩名成績，不過卻在陳敏薰接管後，希望百貨走向國際化而遭撤櫃。溫慶珠創立的服裝品牌「ISABELLE WEN」曾進駐台北101二樓，憑藉鮮明風格受消費者喜愛，業績時常名列全館第一、第二名，然而在台北101由陳敏薰接管後，以「整棟101要國際化」為由，要求本土設計師品牌撤出商場，讓溫慶珠即使業績亮眼，仍難逃被撤櫃的命運。多年後溫慶珠曾在節目《聚焦2.0》回憶起往事，她依舊不認同當時的決策，「我們國家的一個重要地標，裡面走進去0個台灣品牌？你敢相信嗎？」認為國際化竟是排除本土品牌，批評做法「滑稽又奇怪」，也忽略了台灣設計師的價值。離開台北101後，溫慶珠決定不再依賴百貨商場體系，轉而專注經營自己的品牌，她坦言不會再考慮重返101，除了理念不同之外，甚至租金多達市價的2至3倍，對品牌來說是非常沉重的負擔，「其實我不覺得有幾個廠商付得起。」雖然可以穩住曝光後，但不是一個長遠之計。