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國民黨中常會今（22）日正式提名現任藍營6縣市首長，黨主席鄭麗文親自替台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘6人披掛競選彩帶。鄭麗文說，今天看到很多大家非常親愛的、代表國民黨現任的縣市長並尋求連任，他們的執政成績就是國民黨的金字招牌，代表真金不怕火煉，也奠定2026年大選勝利的基礎，希望讓台灣人民對國民黨有信心，看到他們為民服務、人民第一、認真做事、有責任有擔當。鄭麗文說，今天中常會會完成最後一次的全面提名，星期六召開全代會，團結勝選造勢，務必要贏得2026年地方選舉的全面勝利。另外基於藍白合作，嘉義市全面支持張啟楷、基於現任優先，新竹市全力支持高虹安；另外在嘉義縣在野力量大團結，也支持無黨參選的吳品叡問鼎嘉義縣長。鄭麗文強調，今天將完成所有國民黨提名、禮讓、輔選、支持的所有名單，希望全黨上下一致，團結對外，勝選是唯一的目標。