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搶攻高山森林療癒商機！交通部觀光署參山國家風景區管理處斥資新臺幣1,200萬元辦理「梨山天池步道及周邊環境改善工程」，今（22）日正式開工。預計於明(116)年2月完工，屆時將串聯梨山高山景觀與自然資源，打造兼具健行、賞景與避暑功能的全新旅遊地標。今開工典禮盛大舉行，由立委陳清龍、參山處長曹忠猷、國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場場長林奇輝及地方仕紳共同見證，象徵梨山高山遊憩環境邁向更安全、更友善的新里程碑。推動期間經中央與地方民代多次會勘，並由福壽山農場全力協助用地協調，使計畫順利展開。參山處長曹忠猷表示，本次工程亮點在於新闢全長約726公尺的「福參步道」，並同步整修955公尺的「更猛山步道」，串聯形成完整的環狀步道系統。步道海拔由2,570公尺緩降至2,487公尺，坡度平緩舒適，沿線擁有松木、檜木及箭竹等豐富林相。步道終點「更猛山三角點」更特別規劃觀景拍照打卡區，遊客可在此飽覽福壽山農場與雪山山脈的壯麗山景。全案工程將改善步道踏階鋪面、休憩觀景平台、護欄、排水系統及導覽解說牌面，預計明年2月開放，串接原更猛山步道及露營區步道系統。完工後可結合福壽山農場與梨山賓館，規劃高山健行、生態旅遊及戶外市集等多元活動，持續提升梨山旅遊吸引力。此外，為鼓勵民眾走進山林，參山處同步推出「夏日避暑趣」加碼優惠：只要全臺最高氣溫達37°C（含）以上，即啟動限時快閃住宿優惠，每人每晚折抵370元；入住梨山三天兩夜的旅客，憑憑證還可兌換參山限定紀念品，邀請民眾前來感受高山四季的自然魅力。