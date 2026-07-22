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比起咎責「制度化」更重要！張善政：思考新治理思維

桃園已經動起來了！張善政：將實務經驗提供中央參考

行政院昨（21）日召集各地方政府，共同針對《食品安全衛生管理法》研商修法方向，不過桃園市長張善政認為，食安治理在處理系統性風險上仍顯不足，「關鍵節點」應有更高密度的監測與管理，與其談論罰則與責任歸屬，更重要的是留下一套好的制度，也藉此呼籲中央重新思考食安治理思維，別讓相同的風險，以相同的方式重演。張善政提到，十多年前，台灣接連發生塑化劑、毒澱粉、黑心油等重大食安事件，當時他擔任政務委員，臨危受命，接下了跨部會整合，推動「食品雲」計畫，建立5大核心系統：非登不可、非追不可、非報不可、非驗不可與非稽不可。整合食品業者登錄、追溯、檢驗、稽查等資訊，希望讓食安管理從各自為政，走向資料整合；從事後追查，逐步走向即時應變。「這次中聯油品事件，廠商責任最大。」張善政直言，但當風險會沿著共同原料快速向下游擴散，這就不再是一家工廠的過失、一項產品的問題，而是食安的系統性風險，這也反映現行治理架構仍有不足。因此，他認為思考新的治理思維，讓系統性風險更加可預防、可控制，事件發生後能更迅速應變，是比爭執責任歸屬更重要的課題。張善政指出，「關鍵節點」平時就應有更高密度的監測與管理、更完整的流向資料，以及更即時的跨機關資訊交換。一旦發現異常，就必須立即啟動不同層級的應變程序。食安治理的關鍵，是把這些情境事先制度化，哪種情況由地方機關即時處理、哪種中央政府統一監管與指揮、哪種全國同步通報、哪種中央地方合作？而不是每次出事才重新協調權責。張善政表示，桃園已開始著手，經智慧城鄉發展委員會整理資安相關治理原則，並由衛生局盤點現行食安事件處理流程，研議如何結合食品產業現況與法令要求，將資安領域中，事件分級、關鍵供應鏈管理、資訊共享、預警機制，以及中央與地方權責分工，導入食安管理。「如果中央仍需要時間研議，桃園也願意先嘗試、先驗證，再把地方的實務經驗提供給中央參考。」張善政強調，食安事件帶來的民眾不安，需要的是能真正降低風險的制度解方，真正成熟的治理，不是每次出事都重新追究一次責任，而是留下一套更好的制度，讓相同的風險，不再以相同的方式重演，這才是公共治理真正的價值。