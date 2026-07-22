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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的自由球員動向持續牽動全聯盟的敏感神經。今（22）日邁阿密熱火（Miami Heat）的官方 YouTube 頻道上竟無預警出現了一支名為「雷霸龍·詹姆斯加盟記者會」的排程預告影片，瞬間引爆社群網路。對此，熱火球團緊急出面滅火，用65字聲明澄清這純屬社群部門的內部操作失誤，直言這只是提前為可能發生的事做出準備作業。這支引發軒然大波的影片，標題大剌剌地寫著「雷霸龍·詹姆斯加盟記者會」，說明欄更是註明「歡迎詹姆斯重新成為邁阿密熱火的一員」，並將影片首播時間設定在 7月27日。雖然該影片隨後迅速被設為「不公開」及「私人」狀態，但早有眼尖的球迷與 X（前推特）帳號截圖備份，並在 NBA 社群中瘋狂流傳。有部分球迷揣測，熱火隊可能是故意「外流」這支影片，藉此在詹皇正式簽約前製造話題與聲量。針對此事件，熱火隊發言人向《邁阿密先驅報》（Miami Herald）記者 Anthony Chiang 澄清，該影片內容「完全沒有根據」。發言人解釋：「這是熱火社群媒體部門的失誤。團隊只是為了因應詹姆斯『有可能』在今年休賽季選擇加盟熱火，而提前做出的準備作業，目前這支影片並不具備任何實質意義。」Chiang也補充了詹姆斯過去的行事作風來打破「7月27日加盟」的謠言。他指出，詹姆斯通常要等到消息公開的前幾分鐘，才會通知新球隊他的決定。例如2010年的「The Decision」全美直播節目中，詹姆斯的團隊也是在節目播出前幾分鐘，才正式通知熱火隊他即將加盟。儘管官方出面澄清，這場「烏龍外流」仍讓熱火隊在 Polymarket 和 Kalshi 等預測市場平台上的賠率狂飆，甚至一舉超越了克里夫蘭騎士隊（Cavaliers），成為外界最看好能簽下詹皇的新熱門。對於外界不斷傳出熱火與騎士進入「二選一」最終決選的流言，詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）在週一的 Podcast 節目上強力反擊：「這些人根本什麼都不知道。」 富保羅直言，他不知道決定何時會出爐，可能在48秒後，也可能在48分鐘後。據傳 NBA 總裁蕭華（Adam Silver）正對詹姆斯陣營施壓，希望他盡快做出決定，以便聯盟能安排 2026-27賽季的賽程表。富保羅強硬表示：「我們絕對不會被任何人催促。這是他的決定，當他準備好的時候，他自然就會宣布。」