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中聯油脂致癌油事件延燒，國民黨25日號召民眾一起上凱道抗議，總統兼任民進黨主席賴清德今（22）日時表示，食安問題，沒有藍綠，必須中央和地方依法分工合作，才能確保民眾食品安全，而食藥署也裁罰中聯油史上最高罰款1億7120萬元，司法單位也已經進行偵辦，沒有所謂蓋牌、護航的問題；此外，賴清德也在會中請新任中常委、中執委、中評委吃炸肉圓，象徵政府會把關好食安。民進黨下午舉行中執會，賴清德於會中表示，依現行的《食安法》，中央與地方政府都有明確法定權責，中央設定標準，以及擬訂食品安全相關法規與政策，建立食安衛生預警及稽核制度；地方負責轄區內食品安全管理的執行，包括平時主動進行現場查核、抽樣檢驗、下架，及發布預警，並依法採行必要管制措施。賴清德進一步說，針對中聯油品食安事件，中央食藥署在6月30日獲報後，隔天7月1日，便邀請台中市政府一起去查廠，沒有誰快誰慢的問題，食藥署第一時間也勒令中聯油停工，福壽、福𢡟、泰山三家食品公司全面下架，也依法裁罰中聯油史上最高罰款1億7千1百20萬元，司法單位也已經進行偵辦，沒有所謂蓋牌、護航的問題，並且基於食安優先的立場，也進行全面預防性下架有用到中聯油品的食品。賴清德續指，食藥署積極對中聯油公司4月至6月生產的30批油品，及預防性下架共數百項商品，全面清查及抽驗，並已經在本週一向社會大眾說明查驗結果，星期二專家諮詢會議也作成決議，沒有問題就恢復上架，有問題就進行銷毀，恢復市場秩序，現在食藥署也要啟動獨立第三方查廠調查工作，「唯有釐清問題本質，才能真正解決問題，持續改進食品安全管理」。賴清德表示，明天行政院院會將討論《食品安全衛生管理法》修正草案，以及相關執行法規的修訂，此次修法將從源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位管理五大面向，全面強化食品安全管理機制，進一步提升食品安全把關能力。賴清德提到，事件發生以來，中央始終秉持負責任的態度，依法行政，也依據專家會議的決議，依序解決各項問題，現在正是中央與地方政府攜手解決問題的時候，中央地方都必須確實履行各自的法定權責，共同建立完善的食品安全管理體系，才能全方位守護民眾的飲食安全。賴清德呼籲立法院朝野各黨，對於《食安法》的修法審議，應秉持理性、科學的態度，回歸專業、凝聚共識，攜手健全食安制度，守護國人的健康。