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洛杉磯道奇日本「二刀流」巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）左膝傷勢尚未完全痊癒，不僅重返投手丘時間未定，跑壘與盜壘也明顯轉趨保守，因此遭媒體質疑：「這樣的大谷還適合打第一棒嗎？」總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即火辣反問：「打第一棒和盜壘之間，有什麼必要關係嗎？」並強調完全沒有調整棒次的打算。大谷曾在2024年完成單季54轟、59盜的史詩級成就，但隨著重新投入二刀流，本壘板與投手丘的負擔同步增加，近兩季盜壘次數明顯下降。上季不到20盜，本季目前也只有6次成功盜壘；大谷日前坦言，為避免左膝傷勢惡化，跑壘時確實會採取較保守的方式。大谷的左膝問題已不只影響速度。他先後跳過原定先發，球團目前仍未設定下一次登板日期，將以完全恢復為優先。MLB官網先前也指出，大谷曾在嘗試盜壘時出現左膝後側不適，之後即減少在壘間測試膝蓋的機會。在台灣時間22日對費城人賽前，羅伯斯被問到大谷是否因傷刻意避免全力跑壘，他沒有否認，「從整體情況來看，我想翔平確實有這麼做，畢竟他已經不像過去那樣大量盜壘。」隨後媒體追問，若大谷的盜壘威脅下降，是否還適合繼續擔任開路先鋒，羅伯斯立即反問：「打第一棒跟盜壘有什麼必要關係嗎？」他強調，安排大谷打第一棒的核心目的，是讓隊內最具破壞力的打者獲得最多打席，而不是要求他一定要靠速度製造攻勢。現代棒球對第一棒的定義早已改變，不再只是速度快、擅長短打與盜壘的傳統開路先鋒，而是優先安排上壘能力強、長打威脅高的打者。大谷本季已敲出22轟，其中多次直接以首局首打席全壘打替道奇先馳得點，證明他即使不盜壘，仍能在第一棒位置立即改變比賽。