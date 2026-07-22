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投出超速直球 攝影機差點拍不到

首款手遊明上線！快跟Vtuber打造主題樂園

日本科技公司COVER旗下知名Vtuber經紀公司hololive，擁有多位知名Vtuber，現在也有越來越多Vtuber跨界合作，其中一位虛擬偶像星街彗星（星街すいせい），就在日本職棒球場千葉羅德海洋對戰福岡軟體銀行鷹的賽事上，擔任開球嘉賓，甚至飆出105公里的好球，讓職業打者也相當驚訝。另外，COVER第一款角色扮演、節奏手遊《hololive Dreams》也已經可以下載了，遊戲預計在7月23日開放遊玩。星街彗星7月20日擔任千葉羅德海洋對戰福岡軟體銀行鷹開球嘉賓，這是樂天旗下冰品Coolish（酷立吸）推出的聯名活動，只見代言人星街彗星和初音未來出現在大螢幕上，跟現場球迷互動。接著工作人員推著一台有螢幕的投球機器到投手丘，星街彗星也出現在螢幕上，當星街彗星說出「會以剛速球為目標努力」後揮臂投球，機器立刻搭配星街彗星的畫面投出105公里速球，速度快到連攝影機都差點捕捉不到，站在打擊區的選手石川慎吾揮空後也超驚訝。COVER第一款手遊《hololive Dreams》即將在明天（7月23日）上線，官方指出遊戲的事前登錄已經突破150萬，玩家都能得到多項獎勵道具，《hololive Dreams》將在Android、iOS與Steam平台登錄，並且有支援繁體中文等6種語言。《hololive Dreams》日前也請旗下Vtuber寶鐘瑪琳、雪花菈米及FUWAMOCO 4人共同主持，實際體驗遊戲內容，並介紹遊戲中的角色養成、自製譜面、會員系統，以及上市後的更新計畫等資訊，玩家們將在Dream Park 和hololive成員一起打造一座屬於大家的主題樂園，這款遊戲目前已經可以下載，等待遊戲開放遊玩。