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▲超馬芭樂建議若沒時間看盤及研究，可選擇投資股票 ETF、股票基金，或是將投資交給專家，避免追高殺低或換股賣飛的焦慮。

▲現在的市值型 ETF 選擇多元，小資族可關注結合 ESG 設計與配息機制的「00888 永豐台灣 ESG」，其股價相對親民，被視為平替版的 0050 與 0052，是兼具資本利得成長與息收穩定的黑馬標的。

台股一路往上走，不少人都搬出家底，想要參與這一波多頭，但很多投資人也開始焦慮，現在產業輪動太快，選股難度越來越高，記憶體、載板、光通訊輪動太快，常常追高、抱不住、換股又賣飛，一般上班族又沒有時間盯盤，不知道該如何來參與這波行情，對此，NOW生活攻略節目找來了投資達人「超馬芭樂」王仲麟，替民眾解析市況，選擇對的投資工具入場。面對沒有時間盯盤的投資人，超馬芭樂王仲麟直言建議，要「站在巨人肩膀」，投資就交給ETF的專家，或是跟著基金買股票。不過現在市值型ETF已經不像以前只有一、兩種選擇，從價格、選股邏輯、配息機制到ESG設計，都有不同特色，達人建議，如果今天是小資族，每月只有五千到一萬元可以投入，可以嘗試不同的市值型ETF，現在已經有越來越多市值型ETF創造績效，已經不再是只有0050跟0052可以選擇。超馬芭樂王仲麟也以自身投資來舉例，像是00888就是他所認為的市值型黑馬標的之一，可以說是平替版的0050跟0052，因為它的股價相對親民，但是投報率也很亮眼，因為現在很多投資人不再只追求高配息，也希望資產能持續成長，而且雖說是平替版的0050，但是仔細觀察00888的7月配息金額 $1.753，年化 20.3%（以7/21收盤價計算）7/24最後買進日，7/27除息，4月配息金額1.05元，年化18%，且7天完成填息，整體配息及填息能力不斷進化中。主持人也點出：「要買ETF，一定要攤開他的成份股，00888，它為什麼會有高投報率？」對此，超馬芭樂王仲麟也分析，00888以台灣中大型股票為投資母體，結構裡面選擇標的大部分是科技股，但是重點是它的配置，台積電有配置上限30%，針對其他像是聯電、日月光等優質標的，有潛力的個股掌握極佳的比例配置，才能維持穩定的操作績效，今年來已經高達95.29%。另外，達人也點出，ETF也要順勢進出，尤其行情往上走的時候，除了擺著不動之外，如果願意停利出場，取得閒置資金，每月扣款金額能有效增加，會用錢滾錢，加快資產增值的速度。節目尾聲，主持人也提醒民眾，有人適合研究個股、有人工作忙，適合透過ETF參與市場，在下半年市場節奏變快的時候，希望民眾多一點方法、少一點焦慮，找到最適合自己的投資心法！