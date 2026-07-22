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▲美中一邊互槓一邊握手！台灣軍售成犧牲品？（圖／路透社、達志影像）

川普在全國演說中指控，中國在美國 2020年大選 期間，發動據信是「 史上最大規模的選舉資料外洩 」行動

期間，發動據信是「 」行動 美方同時宣布 收緊簽證規定 ，將中國記者在美停留時間縮短至 90天

，將中國記者在美停留時間縮短至 中國則於6月拘留一名美籍緬甸研究員敏辛，指控其涉嫌從事間諜活動

《華爾街日報》21日報導揭露，北京正利用美國總統極力促成中國國家主席訪美的意願，作為談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。華府智庫研究員分析，川習接下來在都還有會晤機會，中方正試圖讓對台軍售在報導指出，川普希望習近平能按原定計畫訪美，時間點可能安排在前後。川普更希望能在前，與中方達成一項備受矚目的，藉此向美國農業州的基本盤展示政績，鞏固選情。至於習近平這端，核心考量則是。中國第二季，創下，不僅遠低於市場預期，固定資產投資也出現下滑，內需消費依然疲弱。北京正試圖處理這波日益難以掩飾的國內經濟放緩問題，因此並不樂見美中關係在此時進一步惡化破裂。值得留意的是，接下來川習雙方還有兩場重要的多邊外交場合可望碰面：中國將於主辦，在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦**20國集團（G20）**高峰會議。華府智庫，等於是把整年度的軍售時程都卡死。除了台灣議題之外，報導也指出，習近平同時還希望利用這段時間，設法，顯示北京在對美策略上，是同時盤算台灣議題與科技競爭這兩條戰線。儘管高層外交仍在推進，但近期美中關係摩擦事件卻頻頻浮上檯面：報導最後點出，美中目前呈現一面交鋒、一面持續推進高層外交的複雜局面。這種將雙邊摩擦與外交合作分開處理的微妙平衡，究竟還能維持多久，仍有待後續觀察。