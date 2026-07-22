《華爾街日報》21日報導揭露，北京正利用美國總統川普極力促成中國國家主席習近平訪美的意願，作為談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。華府智庫研究員孫韻分析，川習接下來在11月與12月都還有會晤機會，中方正試圖讓對台軍售在今年內全面卡關。
川普盤算：習近平9月訪美 期中選舉前秀農業政績
報導指出，川普希望習近平能按原定計畫訪美，時間點可能安排在9月底聯合國大會前後。川普更希望能在期中選舉前，與中方達成一項備受矚目的農業協議，藉此向美國農業州的基本盤展示政績，鞏固選情。
習近平盤算：中國經濟放緩 急需爭取時間
至於習近平這端，核心考量則是爭取時間。中國第二季國內生產毛額（GDP）年增4.3%，創下3年半新低，不僅遠低於市場預期，固定資產投資也出現下滑，內需消費依然疲弱。北京正試圖處理這波日益難以掩飾的國內經濟放緩問題，因此並不樂見美中關係在此時進一步惡化破裂。
兩場多邊峰會成關鍵！中方盤算全年拖延軍售
值得留意的是，接下來川習雙方還有兩場重要的多邊外交場合可望碰面：中國將於11月在深圳主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會；川普則預計於12月，在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦**20國集團（G20）**高峰會議。
華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，正是鑑於11月與12月將有這兩場多邊國際會議接連登場，中方實際上是在盤算，設法讓對台軍售案在今年內完全無法推進，等於是把整年度的軍售時程都卡死。
習近平另有盤算：縮小中美AI技術差距
除了台灣議題之外，報導也指出，習近平同時還希望利用這段時間，設法縮小中國與美國在人工智慧（AI）能力上的差距，顯示北京在對美策略上，是同時盤算台灣議題與科技競爭這兩條戰線。
美中關係摩擦不斷！選舉干預、簽證限制、間諜疑雲齊發
儘管高層外交仍在推進，但近期美中關係摩擦事件卻頻頻浮上檯面：
報導最後點出，美中目前呈現一面交鋒、一面持續推進高層外交的複雜局面。這種將雙邊摩擦與外交合作分開處理的微妙平衡，究竟還能維持多久，仍有待後續觀察。
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報導指出，川普希望習近平能按原定計畫訪美，時間點可能安排在9月底聯合國大會前後。川普更希望能在期中選舉前，與中方達成一項備受矚目的農業協議，藉此向美國農業州的基本盤展示政績，鞏固選情。
習近平盤算：中國經濟放緩 急需爭取時間
至於習近平這端，核心考量則是爭取時間。中國第二季國內生產毛額（GDP）年增4.3%，創下3年半新低，不僅遠低於市場預期，固定資產投資也出現下滑，內需消費依然疲弱。北京正試圖處理這波日益難以掩飾的國內經濟放緩問題，因此並不樂見美中關係在此時進一步惡化破裂。
兩場多邊峰會成關鍵！中方盤算全年拖延軍售
值得留意的是，接下來川習雙方還有兩場重要的多邊外交場合可望碰面：中國將於11月在深圳主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會；川普則預計於12月，在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦**20國集團（G20）**高峰會議。
華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，正是鑑於11月與12月將有這兩場多邊國際會議接連登場，中方實際上是在盤算，設法讓對台軍售案在今年內完全無法推進，等於是把整年度的軍售時程都卡死。
習近平另有盤算：縮小中美AI技術差距
除了台灣議題之外，報導也指出，習近平同時還希望利用這段時間，設法縮小中國與美國在人工智慧（AI）能力上的差距，顯示北京在對美策略上，是同時盤算台灣議題與科技競爭這兩條戰線。
美中關係摩擦不斷！選舉干預、簽證限制、間諜疑雲齊發
儘管高層外交仍在推進，但近期美中關係摩擦事件卻頻頻浮上檯面：
- 川普在全國演說中指控，中國在美國2020年大選期間，發動據信是「史上最大規模的選舉資料外洩」行動
- 美方同時宣布收緊簽證規定，將中國記者在美停留時間縮短至90天
- 中國則於6月拘留一名美籍緬甸研究員敏辛，指控其涉嫌從事間諜活動
報導最後點出，美中目前呈現一面交鋒、一面持續推進高層外交的複雜局面。這種將雙邊摩擦與外交合作分開處理的微妙平衡，究竟還能維持多久，仍有待後續觀察。