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蘋果（Apple）公司將迎來硬體產品銷售模式的重大變革？彭博引述知情人士報導指出，蘋果計畫於 7 月 28 日在美國推出名為「Apple Upgrade」的裝置租賃計畫，未來iPhone將可以讓民眾用租的方式使用，引發議論。根據彭博報導，由於 AI 產業大規模擴建資料中心，導致記憶體與儲存晶片成本飆升，蘋果日前已調漲了除了 iPhone 以外的 iPad、MacBook 等多款產品售價，無法再為消費者吸收這波成本壓力。新服務的推出，時間點正好落在這一波價格調漲之後。這項消息由知名的蘋果消息爆料記者Mark Gurman披露，報導指出，「Apple Upgrade」計畫將支援絕大多數的 iPhone、Mac、iPad 與 Apple Watch 機型，並由瑞典金融科技公司 Klarna（KLAR.N）作為此計畫的融資合作夥伴。該服務採用訂閱制模式，使用者可選擇提前結清款項、在合約期滿前更換為新機型，或是在租賃期結束後直接保留該裝置。此服務將同步於蘋果實體零售店及線上商店上線。彭博提到，蘋果打算將該計畫定位為比現有分期付款「月付額更低」的選擇。為了替全新的「Apple Upgrade」計畫鋪路，蘋果也預計停止受理現有iPhone Upgrade Program及標準分期方案的新用戶註冊。不過，與現行的 iPhone 升級方案不同，「Apple Upgrade」將不包含 AppleCare 保固服務。此外，包含 Apple Watch SE、入門款 iPad、iPhone 16 以及 MacBook Neo 在內的部分機型，將無法適用此租賃計畫。企業與教育機構的採購需求亦不在適用範圍內。科技媒體9to5mac則發現，iOS 27 Beta 的程式碼中包含了一套名為「App Managed Features」（應用程式管理功能）的系統。該系統允許經授權的融資或電信商 App 註冊 iPhone 並進行定期狀態檢查。一旦用戶的合約出現異常（如欠費），系統服務便會將 iPhone 置於「限制模式」（Restricted Mode）。在此模式下，除了少數特定的基本 App 外，多數應用程式將無法使用，直到欠款或合約問題解決為止；疑為新版租賃計畫而準備。