蘋果（Apple）公司將迎來硬體產品銷售模式的重大變革？彭博引述知情人士報導指出，蘋果計畫於 7 月 28 日在美國推出名為「Apple Upgrade」的裝置租賃計畫，未來iPhone將可以讓民眾用租的方式使用，引發議論。
根據彭博報導，由於 AI 產業大規模擴建資料中心，導致記憶體與儲存晶片成本飆升，蘋果日前已調漲了除了 iPhone 以外的 iPad、MacBook 等多款產品售價，無法再為消費者吸收這波成本壓力。新服務的推出，時間點正好落在這一波價格調漲之後。
這項消息由知名的蘋果消息爆料記者Mark Gurman披露，報導指出，「Apple Upgrade」計畫將支援絕大多數的 iPhone、Mac、iPad 與 Apple Watch 機型，並由瑞典金融科技公司 Klarna（KLAR.N）作為此計畫的融資合作夥伴。該服務採用訂閱制模式，使用者可選擇提前結清款項、在合約期滿前更換為新機型，或是在租賃期結束後直接保留該裝置。此服務將同步於蘋果實體零售店及線上商店上線。
彭博提到，蘋果打算將該計畫定位為比現有分期付款「月付額更低」的選擇。為了替全新的「Apple Upgrade」計畫鋪路，蘋果也預計停止受理現有iPhone Upgrade Program及標準分期方案的新用戶註冊。
不過，與現行的 iPhone 升級方案不同，「Apple Upgrade」將不包含 AppleCare 保固服務。此外，包含 Apple Watch SE、入門款 iPad、iPhone 16 以及 MacBook Neo 在內的部分機型，將無法適用此租賃計畫。企業與教育機構的採購需求亦不在適用範圍內。
科技媒體9to5mac則發現，iOS 27 Beta 的程式碼中包含了一套名為「App Managed Features」（應用程式管理功能）的系統。該系統允許經授權的融資或電信商 App 註冊 iPhone 並進行定期狀態檢查。
一旦用戶的合約出現異常（如欠費），系統服務便會將 iPhone 置於「限制模式」（Restricted Mode）。在此模式下，除了少數特定的基本 App 外，多數應用程式將無法使用，直到欠款或合約問題解決為止；疑為新版租賃計畫而準備。
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這項消息由知名的蘋果消息爆料記者Mark Gurman披露，報導指出，「Apple Upgrade」計畫將支援絕大多數的 iPhone、Mac、iPad 與 Apple Watch 機型，並由瑞典金融科技公司 Klarna（KLAR.N）作為此計畫的融資合作夥伴。該服務採用訂閱制模式，使用者可選擇提前結清款項、在合約期滿前更換為新機型，或是在租賃期結束後直接保留該裝置。此服務將同步於蘋果實體零售店及線上商店上線。
彭博提到，蘋果打算將該計畫定位為比現有分期付款「月付額更低」的選擇。為了替全新的「Apple Upgrade」計畫鋪路，蘋果也預計停止受理現有iPhone Upgrade Program及標準分期方案的新用戶註冊。
不過，與現行的 iPhone 升級方案不同，「Apple Upgrade」將不包含 AppleCare 保固服務。此外，包含 Apple Watch SE、入門款 iPad、iPhone 16 以及 MacBook Neo 在內的部分機型，將無法適用此租賃計畫。企業與教育機構的採購需求亦不在適用範圍內。
科技媒體9to5mac則發現，iOS 27 Beta 的程式碼中包含了一套名為「App Managed Features」（應用程式管理功能）的系統。該系統允許經授權的融資或電信商 App 註冊 iPhone 並進行定期狀態檢查。
一旦用戶的合約出現異常（如欠費），系統服務便會將 iPhone 置於「限制模式」（Restricted Mode）。在此模式下，除了少數特定的基本 App 外，多數應用程式將無法使用，直到欠款或合約問題解決為止；疑為新版租賃計畫而準備。