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效力於休士頓太空人27歲日籍強投今井達也，今（22）日客場先發交手邁阿密馬林魚，這是他相隔2週後再度登板，最終繳出追平本季最長6局投球，僅被敲出4安打失1分，送出8次三振與3保送，率隊取勝並收下睽違3場比賽的第6勝，本季戰績來到6勝4敗，防禦率降至5.59，神一場鬼一場的表現，也讓太空人場邊記者莫拉雷斯（Julienne Morales）笑說，「表現高低起伏，簡直就像在坐海盜船一樣。」比賽來到六局上2出局一壘有人，今井達也投出本場第96球，是一顆外角155公里的快速球，成功誘使打者擊出左外野飛球遭接殺。順利結束投球任務後，今井達也緩步走下丘，滿意地與捕手巴斯奎茲（Christian Vázquez）高舉雙手慶祝。太空人隊主場轉播單位《Space City Home Network》球評傑夫·布蘭姆（Jeff Blum）在確定勝利後滿意地表示：「今天我們看到的是『優質版本』的今井，他為整場比賽奠定極佳基調。」太空人場邊記者朱莉安·莫拉雷斯賽前回顧今井達也上半季表現時形容，像在「坐海盜船」一樣。有些比賽表現極為出色，但也有狀態不佳的時候。莫拉雷斯補充，今井達也先前在身體發力方式上做出一些調整，「其中參與接力無安打比賽的比賽無疑是亮點之一，但最近好表現卻漸漸被陰影掩蓋。近4場先發中，前2場投出雙位數三振，隨後2場卻僅短暫投5局就退場。」此前，主場轉播球評也對今井達也神一場、鬼一場的表現感到困惑，主播陶德·卡拉斯（Todd Kalas）指出，今井達也於6月19日、25日2場先發中，合計12局狂飆21K、僅1次保送；然而接下來兩場，卻在5局內送出8次保送，數據對比極為強烈。「當你以為他找到感覺時，他又會突然找不到好球帶，這是最大的痛點。」球評布蘭姆坦言，「他的球質與實力絕對毋庸置疑，他自己也很清楚這一點，先前拿不出表現時，一定累積了不少沮喪感。」今井達也本次相隔2週再次站上投手丘，總教練艾斯帕達（Joe Espada）認為這段休息對他是件好事。在這期間，總教練與投手教練特別與他本人開會，共同討論並確立下半季投球方針。太空人總教練艾斯帕達賽前表示：「就投球機制而言，今井達也整季都維持得相當穩定。關鍵在於該使用哪種球種來搶好球數、又該用哪種球種來誘使打者揮空。我們目前掌握他各球種使用方式的豐富數據，並以此為基礎，為他下半季可能展現的投球型態做好充足準備。」