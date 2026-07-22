開放世界生存冒險遊戲《幻獸帕魯》自從正式脫離搶先體驗，推出1.0版本後，在全球掀起一波驚人的遊玩熱潮，這款被譽為生存抓怪神作的遊戲，在正式上市後不僅吸引大量老玩家回流，更在多個社群平台引發熱烈討論。隨著遊戲內容的全面大改版，這股帕魯風暴再次席捲全球遊戲市場，展現出強大的市場影響力與社群號召力，讓這款作品重新站回人氣排行榜前段班。
據 SteamDB 數據顯示，幻獸帕魯在7月19日創下96萬1867人同時在線的歷史性新高紀錄，刷新正式版上市後的最高成績，更數度超越熱門大作 CS2，榮登 Steam 最多人玩的遊戲冠軍寶座，相比正式版推出前每日僅維持約5萬人的活躍度，1.0版的成功更新展現驚人聲勢。
世界樹正式開放！《幻獸帕魯》1.0版玩法全面進化
《幻獸帕魯》1.0版的大規模更新中，開發團隊新增世界樹與天陽鄉等全新區域供玩家探索，玩家在冒險過程中，可以收服多達47種新原種帕魯以及25種亞種帕魯，豐富了蒐集與養成樂趣。此外，遊戲更引入了覺醒系統來進一步強化帕魯能力，並全面翻修新手流程、戰鬥與移動等核心玩法，讓不少回歸的老玩家也感受到如新遊戲般的挑戰與新鮮感。
除了內容充實，《幻獸帕魯》在定價策略上也相當靈活，正式版上市後維持原價，並配合特賣活動提供折扣，吸引大量新血加入。遊戲目前已在 PC、Mac、PS5 以及 Xbox 多個平台同步推出，並加入 Xbox Game Pass 訂閱服務，如果將所有平台的活躍玩家加總計算，其整體活躍人數勢必突破百萬大關。
數位版不夠！玩家瘋喊《幻獸帕魯》推出實體版
然而，隨著《幻獸帕魯》 PS5 版本的熱烈迴響，廣大玩家開始向官方表達對推出實體光碟版的強烈渴望，由於目前遊戲在各大平台均僅提供數位版本，大量玩家湧入 PlayStation 官方社交媒體留言，表示希望能購買實體版進行收藏。雖然實體版的發行最終取決於開發商 Pocketpair 的決定，但這股熱切的呼聲反映出玩家對於該作品的高度認同。
面對如潮水般湧入的支持，Pocketpair 經理 John Buckley 強調，雖然目前的同上人數可能已是1.0版的高峰，但團隊對於現狀感到非常滿足，並呼籲玩家不必理會網路上刻意挑起的負面爭論，官方希望玩家專注於享受遊戲帶來的純粹樂趣，只要社群能保持正向的氛圍，幻獸帕魯的未來發展與更新計畫依然充滿著無限的可能性。
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《幻獸帕魯》1.0版的大規模更新中，開發團隊新增世界樹與天陽鄉等全新區域供玩家探索，玩家在冒險過程中，可以收服多達47種新原種帕魯以及25種亞種帕魯，豐富了蒐集與養成樂趣。此外，遊戲更引入了覺醒系統來進一步強化帕魯能力，並全面翻修新手流程、戰鬥與移動等核心玩法，讓不少回歸的老玩家也感受到如新遊戲般的挑戰與新鮮感。
除了內容充實，《幻獸帕魯》在定價策略上也相當靈活，正式版上市後維持原價，並配合特賣活動提供折扣，吸引大量新血加入。遊戲目前已在 PC、Mac、PS5 以及 Xbox 多個平台同步推出，並加入 Xbox Game Pass 訂閱服務，如果將所有平台的活躍玩家加總計算，其整體活躍人數勢必突破百萬大關。
然而，隨著《幻獸帕魯》 PS5 版本的熱烈迴響，廣大玩家開始向官方表達對推出實體光碟版的強烈渴望，由於目前遊戲在各大平台均僅提供數位版本，大量玩家湧入 PlayStation 官方社交媒體留言，表示希望能購買實體版進行收藏。雖然實體版的發行最終取決於開發商 Pocketpair 的決定，但這股熱切的呼聲反映出玩家對於該作品的高度認同。
面對如潮水般湧入的支持，Pocketpair 經理 John Buckley 強調，雖然目前的同上人數可能已是1.0版的高峰，但團隊對於現狀感到非常滿足，並呼籲玩家不必理會網路上刻意挑起的負面爭論，官方希望玩家專注於享受遊戲帶來的純粹樂趣，只要社群能保持正向的氛圍，幻獸帕魯的未來發展與更新計畫依然充滿著無限的可能性。