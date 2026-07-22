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▲渣打銀行認為，從評價面來看，台股未來12個月預估本益比可能約21倍，但在企業獲利持續成長的支撐與不考慮其他風險因素下，仍屬合理水準。（圖／NOWNEWS資料照片）

台灣股市以科技產業為主，科技類股約占大盤權重88%，其中又以半導體相關企業為核心。過去幾年台股表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。不過，渣打銀行認為，目前AI市場不存在泡沫，台灣半導體護城河極難複製，並已成為全球AI發展不可或缺的一環，建議投資人可評估持續參與AI長線成長趨勢，台股正是目前相對具吸引力的投資標的之一。渣打銀行財富方案CIO辦公室高級投資策略師葉福恒分析，1960至1970年代的「台灣經濟奇蹟」，讓台灣從以農業為主的經濟體轉型為工業化社會。紡織、電子與製造業的快速發展，推動中產階級崛起。然而，真正的轉捩點出現在1980年代，當時政府大力推動策略性研發，為後來的科技革命播下種子。憑藉既有製造基礎，台灣開創了純晶圓代工模式，專注於生產其他公司設計的晶片，也催生新一代的無晶圓廠晶片設計公司，而這類企業負責晶片研發、設計與行銷，但將製造工作委託給第三方晶圓代工廠。隨著無晶圓廠企業快速成長，產業逐漸形成強勁的正向循環。台灣晶圓代工廠獲得更多客戶與更大的生產規模，進而享有規模經濟優勢，提升良率、降低成本。更好的生產效率又吸引更多客戶加入，同時持續的研發投入與資本支出進一步鞏固競爭力。在此基礎上，台灣北部的新竹科學園區逐步發展出全球難以取代的半導體生態系。如今，這個生態系涵蓋上游供應商、設備服務人員、封裝測試業者、零件供應商，以及高度集中的專業人才。這些高度整合的供應鏈網絡，使台灣晶圓代工廠與國際客戶形成相互依賴的合作關係，難以輕易被取代。多年來與台灣晶圓代工業者合作的無晶圓廠設計公司與智慧手機製造商，若要轉換供應商，將需要付出極高的轉換成本，因此進一步鞏固台灣在全球半導體市場的領導地位。展望未來，他認為，台灣龐大的半導體產能，將成為全球AI人工智慧發展的重要受惠者。隨著企業與政府持續導入AI技術，渣打預期，AI基礎建設投資將維持強勁成長，並預估2025至2030年全球AI資本支出的年均複合成長率將達32%，最直接受惠的應屬半導體產業，尤其是高階製程晶片製造商。過去幾年台股表現亮眼，近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，渣打認為，即將公布的第二季財報有望再次印證企業獲利持續成長的故事。此外，若荷姆茲海峽航運風險逐步緩解，也有利於做為能源進口國的台灣。根據彭博社預估，台灣上市公司2026年與2027年企業總獲利預估將分別成長51%與28%。從評價面來看，台股未來12個月預估本益比可能約21倍，雖接近歷史區間高檔，但渣打認為在企業獲利持續成長的支撐與不考慮其他風險因素下，仍屬合理水準。也由於台股的高評價，難免引發市場對科技股是否過熱的疑慮。渣打全球首席投資辦公室的「AI泡沫指標」近期已由「Good」上調至「Better」的風險報酬評估，主要原因包括供應鏈調查結果優於預期，以及大型科技企業持續擴大AI投資，同時AI商業化進展也出現改善跡象。因此，渣打目前並不認為AI市場存在泡沫。相反地，我們認為投資人或可評估持續參與 AI 長線成長趨勢，而台灣股市正是目前相對具吸引力的投資標的之一。當然，風險仍然存在，例如高階製程開發過程若出現技術瓶頸，可能影響獲利能力；若全球經濟放緩導致 AI 資本支出急劇降溫，也可能削弱半導體產業的短期成長動能。此外，全球半導體供應鏈結構複雜，也持續面臨地緣政治與貿易摩擦所帶來的風險。然而，這些長期存在的風險，並未改變一項核心事實，台灣的半導體護城河極難複製，且已成為全球AI發展不可或缺的一環。對希望參與全球AI與科技成長趨勢的投資人而言，台灣仍是具吸引力的市場之一。