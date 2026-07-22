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農業部農村發展暨水土保持署22日舉辦「第四屆金牌農村競賽」發佈會，宣告三年一度的全國農村最高榮譽競賽開跑。今年是以「我們的農村有未來」為主題，除延續生活、生產、生態及未來性四大評選面向，並調整部分評審指標，持續導入策展評審機制，盼透過更多元方式展現臺灣農村特色，讓民眾深入認識各地農村發展成果。農村水保署表示，金牌農村競賽為台灣每三年舉辦一次的重要農村競賽，採縣市初賽及全國決賽兩階段評選，歷屆均由總統或副總統頒獎，象徵國家對農村發展的高度重視。本屆優勝單位最高可獲50萬元獎勵金及100萬元補助計畫外，也將有機會參與國際交流，與世界各國分享台灣農村發展經驗，拓展國際視野。今年競賽除延續生活、生產、生態及未來性等評分架構，因應里山倡議精神，特別調整生活與生態面向評審內容。同時，全國決賽第一階段將持續採用策展評審方式，預計明年開放民眾觀展，藉由展示各縣市代表農村的發展成果，呈現地方文化、產業特色及永續實踐，提升社會大眾對農村的認識與參與。活動現場邀請德國在台協會代理處長Daniel Blum、金牌農村競賽評審代表、金牌農村聯盟及各縣市政府代表共同見證競賽啟動。農村水保署指出，金牌農村競賽多年來也獲得德國農村發展夥伴支持，雙方將持續以「台德農村發展合作共同意向宣言（JDI）」為基礎深化交流，共同推動農村永續發展。農村水保署表示，透過競賽持續凝聚社區向心力，激發農村自主發展能量，也鼓勵地方發掘自身特色與創新價值，期待第四屆金牌農村競賽展現更多亮眼成果，為台灣農村開創更具韌性與永續的未來。