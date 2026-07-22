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美加墨世界盃正式落幕，阿根廷在決賽中以0：1不敵西班牙，遺憾屈居亞軍。在世界盃決賽失利後，阿根廷國家隊已經明確了接下來的賽程安排，同時也在等待主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的最終決定。斯卡洛尼此前曾表示，他將在今年12月合約到期時對自己的未來進行全面評估。未來幾年，阿根廷隊將面臨一系列重要賽事與過渡期調整，包含非典型的世界盃外圍賽、2028年美洲盃、可能重啟的歐美盃，以及在梅西（Lionel Messi）時代結束後的陣容重建工作。阿根廷媒體預測「後梅西時代」的阿根廷先發陣容，梅西、勞塔羅（Lautaro Martínez）、大馬丁（Emiliano Martínez）等名將皆已不在陣中。在世界盃結束後的短期內，國際足總（FIFA）已確定下一個世界盃週期的國際比賽日窗口期，時間跨度從2026年7月19日至2030年6月初。首個雙賽段窗口期定於9月21日至10月6日之間，屆時阿根廷足協將按慣例組織兩場友誼賽，具體日期、時間和場地尚未確定。11月9日至17日為本年度最後一個國際比賽窗口，由於阿根廷在此期間沒有正式比賽任務，仍將以友誼賽為主。至於世界盃外圍賽，由於2030年世界盃正值賽事百年紀念，阿根廷、烏拉圭和巴拉圭將至少承辦其中一場比賽，若參賽隊伍擴軍至64支，則可能增至3場，因此這三國已自動獲得正賽資格。然而，巴拉圭足協主席羅伯特·哈里森（Robert Harrison）透露，他們仍會參加南美區外圍賽，因為目前「正在與歐足聯（UEFA）籌劃一項類似歐國聯的賽事」。他表示：「根據排名，球隊將在歐洲面對不同級別的對手並獲得相應收入，比賽也會移師歐洲進行。」截至目前，南美足聯（CONMEBOL）尚未正式公布該方案。2030年世足外圍賽預計將於2027年3月啟動，並沿用主客場雙循環賽制。2028年美洲盃將是阿根廷隊的下一個重大賽事。目前關於該屆比賽的細節尚不清楚，有傳言指出可能再次於美國舉辦，但尚無定論。這屆美洲盃極有可能成為自2004年以來，梅西首次缺席的阿根廷國家隊正式大賽。此外，如果先前因場地和安全問題被推遲的歐美盃最終能在2026年11月重啟，阿根廷也可能在年內迎來與西班牙的決賽重演。在梅西未來尚未明確的情況下，阿根廷隊的整體架構和戰術打法都將面臨重新調整。隨著陣容新老交替，阿根廷媒體365Scores也預測了2030年世界盃阿根廷在無梅西時代的潛在先發陣容。令人關注的是，包含梅西、勞塔羅·馬丁尼茲以及大馬丁尼茲等主力皆不在名單內：▪️前鋒：艾瓦雷茲（Julián Álvarez）▪️中場：帕斯（Nico Paz）、阿爾馬達（Thiago Almada）、馬斯坦圖諾（Franco Mastantuono）、恩佐（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）▪️後衛：巴爾科（Valentín Barco）、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）、羅梅羅（Cristian Romero）、賈伊（Agustín Giay）▪️門將：貝爾特蘭（Lautaro Beltrán）