我是廣告 請繼續往下閱讀

台中山城年度盛事「2026台中石岡熱氣球嘉年華」定於8月22日至24日在土牛運動公園登場。今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題全面升級，邀請台東天后宮全球唯一的「媽祖造型熱氣球」首度登陸台中外，更規劃每日兩場繫留升空體驗、星光演唱會與煙火秀，邀全國民眾共赴夏日饗宴。民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華已成為台中山城最具代表性的夏季品牌活動之一，歷年吸引無數遊客造訪。今年特別將傳統民俗信仰與熱氣球藝術相結合，讓媽祖造型巨球翱翔山城天空，展現台灣獨有的人文魅力。期盼透過國際級的造型球展演創造話題，打響台中山城的國際觀光品牌。石岡區長徐天龍說，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，全面升級「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸。除了白天矚目的熱氣球升空體驗外，晚會陣容同樣堅強，邀請到人氣天團玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇、琳誼Ring、楊淨宇、中信兄弟啦啦隊等團隊接力演出；針對家庭客群，則安排 YOYO 家族雲朵姐姐、南瓜哥哥及小丑魔術秀。此外，開幕當日8月22日還將有一位隱藏版神祕嘉賓驚喜現身。石岡區公所表示，現場將提供 4 顆大型熱氣球供民眾搭乘體驗。活動期間每日規劃上午場05:00-07:30與下午場16:00-18:30共兩場次，每場次開放前30分鐘於現場排隊售票，票價每張500元、限量150張。每趟搭乘時間約4至 6 分鐘，兒童身高滿110公分以上即可由家長陪同體驗，歡迎全國民眾把握週末假期前往順遊體驗。