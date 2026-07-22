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熱帶性低氣壓出現 紅霞颱風最快周四生成

▲紅霞颱風最快周四就會生成，氣象署表示，路徑高機率經巴士海峽進入南海。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞颱風路徑往西北靠近 周五、周六慎防豪雨

▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

菲律賓東方海面出現熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，最快明（23）日「紅霞颱風」就會生成，路徑預估周五至周六（7月24日至7月25日）最接近台灣，氣象署不排除明天發布海上颱風警報，陸警機率則偏低；周五起外圍環流帶來降雨，周六花東、南台灣慎防局部大雨或豪雨。鄭傑仁說明，菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天下午增強為「熱帶性低氣壓」，預估最快明天會成為今年第12號颱風「紅霞」（國際命名：Noul），由於周五至周六最靠近台灣附近，氣象署不排除明天發布海上颱風警報，目前路徑來看，發布陸上颱風警報機率偏低。鄭傑仁指出，紅霞颱風生成之後，路徑主要沿著高壓邊緣，往西北移動，周五開始經過巴士海峽，周六朝中國沿岸靠近，整體路徑都在台灣南方海域，最接近的時間會落在「周五下半天至周六上半天」。鄭傑仁提醒，周五紅霞颱風外圍環流開始影響，花東有明顯雨勢；周六紅霞颱風移動到台灣西南側，特別是花東、南台灣將有局部大雨或豪雨，東北部、大台北地區也有零星降雨；周日（7月26日）颱風逐漸遠離、南方雲系北移，花東、南部仍是容易下雨的天氣型態。