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晶片廠迎獲利高峰 人才缺口成最大挑戰

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）為因應半導體產業日益加劇的高階人才荒，正式確認將針對符合資格的員工發放價值高達2萬歐元（約新台幣74萬元）的留任股票獎金，前提是員工須在2027年至2030年間持續服務於公司。荷蘭地方媒體《Eindhovens Dagblad》率先報導此消息後，ASML已於21日透過電子郵件聲明證實這項計畫。ASML表示，這項自2027年1月1日起實施的限制性股票發放獎勵，細節仍在最終敲定階段，但適用對象將涵蓋「所有符合資格的員工」。隨著全球晶片需求蓬勃發展，半導體巨頭在獲利亮眼的同時，也面臨極為嚴峻的專業人才短缺問題。包括台積電、三星電子以及SK海力士等晶片大廠，近期皆紛紛提高薪酬待遇與特別獎勵措施，以期在激烈的人才爭奪戰中穩住核心團隊。ASML此舉也反映出這波加碼留人的風潮已從晶片製造端延伸至關鍵設備供應商。作為歐洲市值最高的上市企業，ASML本月公布的單季淨利達29.2億歐元。公司同時透露，其最核心且極具戰略價值的微影製程設備（Lithography Tools）產能已幾乎被預訂一空，訂單能見度直接看至2027年。目前ASML在全球擁有約4萬4500名員工，其中半數以上部署於荷蘭總部，另有約8500名員工位於美國。隨著產能擴張與技術迭代，如何穩固全球數萬名專業工程人員，已成為這家晶片設備巨頭維持長期競爭力的重要策略。