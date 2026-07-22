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剛結束的2026年FIFA世界盃決賽中，西班牙經過延長賽以1：0擊敗阿根廷成功登頂，除了球場上的激烈交鋒外，賽後阿根廷防守悍將巴瑞德斯（Leandro Paredes）情緒失控，鎖喉西班牙球員、還將加維（Gavi）撂倒的衝突場面成為焦點，稍早奪冠遊行上，西班牙19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）更高舉「年度大戰第7季：帕雷德斯 vs 加維」看板，暗酸阿根廷付諸暴力的行為。世界盃決賽槍響後，場上爆發嚴重衝突。阿根廷中場巴瑞德斯因輸球情緒失控，不僅與西班牙球員爆發推擠，還將加維撂倒在地痛毆，場面一度十分混亂，不少人也將矛頭對準球風強硬的阿根廷，稱他們為流氓隊、毫無運動家精神。西班牙奪冠後，稍早於馬德里舉行奪冠遊行，亞馬爾也隨隊坐在雙層巴士上，一位球迷向他拋出一塊標語看板，上面寫著：「Velada del Año VII: Paredes vs Gavi（年度大戰第7季：帕雷德斯 vs 加維）」，Velada del Año（年度大戰）是西班牙極具影響力的網紅娛樂拳擊賽事，亞馬爾看懂這個梗後露出笑容，隨後舉起看板向現場數百萬名球迷展示。至於這場暴力事件後續，FIFA根據畫面、參與當事者，已指派倫理與紀律檢查官針對比賽末段的違反體育道德行為展開調查，目前尚未有進一步消息。