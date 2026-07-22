我是廣告 請繼續往下閱讀

無畏房地產景氣盤整，位處全國房市龍頭的台北市，新案供給及去化依舊保持穩健，特別信義、大安等蛋黃地段，購置需求尤為突出，再次證明「地段即是王道」的不動產鐵律。其中，多以中大坪數名宅為主的信義區，稀缺的土地供給與獨特的地段魅力，不僅造就了特殊的新案含金量，更讓知名建商前仆後繼地進場插旗。榮登「2024北台灣十大建商」與「2025全台十大好感建商」的新濠建設機構，於大安、信義交界推出總戶數僅68戶的燙金預售案「新濠信義」。透過合理總價區間的10-26坪單位切入，不論是年輕一代入主北市核心，或是高資產族群的保值配置，都是極具吸引力的夢幻標的。「新濠信義」坐擁優異的交通區位，步行僅約7分鐘即可抵達捷運六張犁站，搭乘文湖線即可一線直達松山機場或內科，且能迅速轉乘板南線、淡水信義線，享受極致的通勤便利。本案匯聚大安、信義交界的雙核心商圈資源，完美契合「十分鐘生活圈」的地段訴求，盡享信義計畫區、大安森林公園、臨江街夜市、遠企飯店等都會據點。「新濠信義」在產品規劃上展現絕佳細膩度與市場敏銳度，針對現代都會菁英、單身貴族及頂客族對居住品質的挑剔需求，建案捨棄傳統大坪數思維，同時摒除店面單位，以純住宅社區出發。中高樓層飽覽台北101大樓天際線，精準定位為「低總價、高規格」的頂規小宅，規劃約10~26坪、戶戶樓高約3米6設計，結合「人臉辨識」電子鎖和「居家智能」，刷臉即回家，燈光、溫控自動到位，營造對標星級飯店的居住體驗。另外，「新濠信義」耐震提升至超越法規的六級設計，且交由第三方單位專業認證，更聘請豪宅御用防水團隊「DIASIN大信」，提供10年防水保固，由內而外層層為住戶把關。相較基隆路、信義路等鄰近地段動輒每坪160~200萬的房價水位，「新濠信義」採取更為親民的定價策略，並延續新濠建設一貫的誠信原則，全案均以「不二價銷售」，客戶只需專注於產品本身，省去「砍價心理戰」的惱人過程。本案由於地段、規劃、產品定位均達買方預期，詢問熱度始終居高不下，除剛需客層外，更不乏「股轉房」的高資產族群，顯見大通膨時代下，房地產依舊是資金避險的重要管道。