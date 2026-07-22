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狗狗意外反鎖車門！堅持不幫忙開讓飼主好急

▲飼主和親朋好友日前開車休旅車外出，途中停車休息時，留在車內的法國鬥牛犬「卡蒂（Cati）」疑似誤觸按鍵，竟把整輛車反鎖。（圖／TikTok@kareng_391)

主人掏出隱藏神器！愛犬氣到搖下車窗

▲主人向旁人借來一隻體型較小，神似約克夏的小狗，故意將狗狗抱住，移動到車窗旁讓愛吃醋的愛犬看見。（圖／TikTok@kareng_391)

別把狗狗放在車上！恐釀傷害、還會被罰錢

狗狗也會吃醋！過程在網路上瞬間爆紅，讓網友忍不住笑說「嫉妒真的讓狗狗潛力無限！」一名網友在TikTok上傳短片，提到飼主和親朋好友開著休旅車外出，途中停車休息時，飼主突然靈機一動，想到卡蒂平時看到自己抱其他狗就會吃醋，於是飼主見機不可失，趕緊把手伸進車內打開車門，成功解除這場反鎖危機。整段過程也被分享到網路上，不少網友笑翻表示「狗狗的嫉妒心果然最有效」、「牠心裡一定在想，主人要被搶走了」、「上一秒還很淡定，下一秒直接破防」、「沒想到吃醋竟然成了開鎖神器」。不過還是要提醒民眾，千萬別單獨把狗狗放在車上，尤其是在夏天，將可能對狗狗產生嚴重傷害，根據《動物保護法》第5條規定，不得長時間將寵物留置密閉空間內，並應開啟對流孔供其呼吸，若因單獨將狗狗留在車上造成死亡或受傷，可依第30條第1項第1款規定，處新台幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰。