狗狗也會吃醋！國外一隻法國鬥牛犬誤把車門反鎖，還把主人鎖在門外，不論主人怎麼呼喚都不肯打開。最後飼主突發奇想，借來另一隻小狗，結果讓愛吃醋的愛犬瞬間動怒，急著搖下車窗要跟主人理論，也讓主人終於順利打開車門、解決危機。過程在網路上瞬間爆紅，讓網友忍不住笑說「嫉妒真的讓狗狗潛力無限！」
狗狗意外反鎖車門！堅持不幫忙開讓飼主好急
一名網友在TikTok上傳短片，提到飼主和親朋好友開著休旅車外出，途中停車休息時，留在車內的法國鬥牛犬「卡蒂（Cati）」疑似誤觸按鍵，竟把整輛車反鎖。眾人只好站在車外不停拍打車窗呼喊卡蒂，希望牠幫忙開門，但牠只是淡定坐在車內望著大家，完全沒有要幫忙的意思。
主人掏出隱藏神器！愛犬氣到搖下車窗
飼主突然靈機一動，想到卡蒂平時看到自己抱其他狗就會吃醋，於是向旁人借來一隻體型較小，神似約克夏的小狗，故意將狗狗抱起，移動到車窗旁讓卡蒂看見。沒想到這招果然奏效，卡蒂一看到主人懷裡多了隻狗，立刻急得狂吠，似乎在警告主人放下手中的狐狸精，最後還迅速按下車窗按鍵，終於把車窗給搖了下來。
飼主見機不可失，趕緊把手伸進車內打開車門，成功解除這場反鎖危機。整段過程也被分享到網路上，不少網友笑翻表示「狗狗的嫉妒心果然最有效」、「牠心裡一定在想，主人要被搶走了」、「上一秒還很淡定，下一秒直接破防」、「沒想到吃醋竟然成了開鎖神器」。
別把狗狗放在車上！恐釀傷害、還會被罰錢
不過還是要提醒民眾，千萬別單獨把狗狗放在車上，尤其是在夏天，將可能對狗狗產生嚴重傷害，根據《動物保護法》第5條規定，不得長時間將寵物留置密閉空間內，並應開啟對流孔供其呼吸，若因單獨將狗狗留在車上造成死亡或受傷，可依第30條第1項第1款規定，處新台幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰。
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一名網友在TikTok上傳短片，提到飼主和親朋好友開著休旅車外出，途中停車休息時，留在車內的法國鬥牛犬「卡蒂（Cati）」疑似誤觸按鍵，竟把整輛車反鎖。眾人只好站在車外不停拍打車窗呼喊卡蒂，希望牠幫忙開門，但牠只是淡定坐在車內望著大家，完全沒有要幫忙的意思。
飼主突然靈機一動，想到卡蒂平時看到自己抱其他狗就會吃醋，於是向旁人借來一隻體型較小，神似約克夏的小狗，故意將狗狗抱起，移動到車窗旁讓卡蒂看見。沒想到這招果然奏效，卡蒂一看到主人懷裡多了隻狗，立刻急得狂吠，似乎在警告主人放下手中的狐狸精，最後還迅速按下車窗按鍵，終於把車窗給搖了下來。
飼主見機不可失，趕緊把手伸進車內打開車門，成功解除這場反鎖危機。整段過程也被分享到網路上，不少網友笑翻表示「狗狗的嫉妒心果然最有效」、「牠心裡一定在想，主人要被搶走了」、「上一秒還很淡定，下一秒直接破防」、「沒想到吃醋竟然成了開鎖神器」。
不過還是要提醒民眾，千萬別單獨把狗狗放在車上，尤其是在夏天，將可能對狗狗產生嚴重傷害，根據《動物保護法》第5條規定，不得長時間將寵物留置密閉空間內，並應開啟對流孔供其呼吸，若因單獨將狗狗留在車上造成死亡或受傷，可依第30條第1項第1款規定，處新台幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰。
@kareng_391 When your dog locks you out of your own truck 🤦🏻♀️ #mexico #frenchies #valindovergs #fyp #2023 #newyear #xyzbca
♬ Oh No - Kreepa