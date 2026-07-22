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西班牙在2026世界盃冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，中場核心羅德里（Rodri）憑藉穩定控場與防守貢獻，擊敗梅西（Lionel Messi）拿下象徵賽事最佳球員的金球獎。不過瑞典傳奇球星「戰神」伊布（Zlatan Ibrahimovic）公開替梅西抱不平，直言自己已經看不懂評選標準，甚至質疑外界只要碰到梅西，就會改用另一套方式評價。梅西本屆世界盃出賽8場，攻進8球並送出4次助攻，進球數僅次於法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），也是阿根廷一路挺進決賽的進攻核心。不過冠軍戰面對西班牙高強度壓迫，阿根廷整體攻勢受到限制，梅西也幾乎沒有獲得舒服持球與創造機會的空間。最終金球獎由羅德里奪得。儘管他整屆賽事沒有進球與助攻，但在攻守轉換、節奏掌控及中場防守方面扮演關鍵角色，帶領西班牙重新站上世界之巔，因此不少球迷認為獲獎實至名歸。伊布卻不認同結果，他反問：「梅西到底還要做什麼才能拿獎？老實說，我已經完全搞不懂評選標準了。」他更搬出2018年世界盃的例子，當時莫德里奇（Luka Modric）率領克羅埃西亞獲得亞軍，仍擊敗冠軍隊成員奪下金球獎。伊布認為，梅西一路扛著阿根廷前進，並在多場關鍵戰役挺身而出，再次成為所有對手最忌憚的球員，「如果這樣還不夠，那到底怎樣才算夠？其他球員都用同一套標準評價，但到了梅西身上，標準好像突然改變。」伊布最後強調，自己並非否定羅德里的表現，也替對方獲獎感到高興，但若純粹比較整屆世界盃的個人表現、進攻產量及對球隊的重要性，他不認為任何球員的得獎理由比梅西更加充分。