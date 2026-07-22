LINE內建短影音平台「LINE VOOM」上線近5年，卻始終未能獲得多數用戶青睞，不只使用率及存在感偏低，還常因占據App底部中央位置、容易誤觸，被網友嫌棄是LINE「最廢」、「最無用」功能。如今日本、泰國LINE相繼宣布，LINE VOOM將於今年9月底正式關閉，台灣目前雖未宣布停止服務，但原本醒目的快捷入口已被移除，改由電商頁面「逛逛」取代。
LINE VOOM是什麼？
LINE VOOM是LINE內建的短影音及社群分享平台，前身為「LINE貼文串」，2021年11月底正式更名升級，主打短影音、照片及文字貼文，希望與TikTok、Instagram Reels及YouTube Shorts等短影音平台競爭。
不過，LINE VOOM推出後始終未獲台灣用戶普遍青睞，過去不少網友抱怨平時根本不會使用VOOM，卻經常不小心按到位於App底部中央的快捷鍵；也有人認為，TikTok、Instagram及YouTube的短影音內容更豐富，降低了使用VOOM的意願，因此VOOM多次被點名是LINE「最廢功能」。
日本、泰國公告LINE VOOM 9月底陸續關閉
泰國LINE公告，因重新檢視服務提供體制及使用體驗，LINE VOOM將於2026年9月28日停止營運，日本則預計9月30日停止服務，關閉後，用戶將無法再進入LINE VOOM，也不能新增或觀看貼文，包括自己過去發布的文字、照片及影片，都將無法瀏覽或復原。
台灣LINE VOOM會關閉嗎？目前尚未公告
至於台灣是否跟進日本、泰國關閉LINE VOOM截至目前為止，LINE台灣尚未發布停止服務公告，不過，LINE近來已逐步降低VOOM在台灣版App內的存在感。原本VOOM位於LINE底部快捷列第三格，自6月30日起將VOOM移出底部快捷列，改放到「主頁」內的「服務」列表。從VOOM退出App底部中央位置、日泰市場接連宣布停服來看，LINE的資源布局顯然正從短影音內容轉向電商及生活消費服務，台灣VOOM未來是否全面退場，仍有待官方進一步說明。
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LINE VOOM是LINE內建的短影音及社群分享平台，前身為「LINE貼文串」，2021年11月底正式更名升級，主打短影音、照片及文字貼文，希望與TikTok、Instagram Reels及YouTube Shorts等短影音平台競爭。
不過，LINE VOOM推出後始終未獲台灣用戶普遍青睞，過去不少網友抱怨平時根本不會使用VOOM，卻經常不小心按到位於App底部中央的快捷鍵；也有人認為，TikTok、Instagram及YouTube的短影音內容更豐富，降低了使用VOOM的意願，因此VOOM多次被點名是LINE「最廢功能」。
泰國LINE公告，因重新檢視服務提供體制及使用體驗，LINE VOOM將於2026年9月28日停止營運，日本則預計9月30日停止服務，關閉後，用戶將無法再進入LINE VOOM，也不能新增或觀看貼文，包括自己過去發布的文字、照片及影片，都將無法瀏覽或復原。
台灣LINE VOOM會關閉嗎？目前尚未公告
至於台灣是否跟進日本、泰國關閉LINE VOOM截至目前為止，LINE台灣尚未發布停止服務公告，不過，LINE近來已逐步降低VOOM在台灣版App內的存在感。原本VOOM位於LINE底部快捷列第三格，自6月30日起將VOOM移出底部快捷列，改放到「主頁」內的「服務」列表。從VOOM退出App底部中央位置、日泰市場接連宣布停服來看，LINE的資源布局顯然正從短影音內容轉向電商及生活消費服務，台灣VOOM未來是否全面退場，仍有待官方進一步說明。