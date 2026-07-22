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▲今週刊爆料大S（左）生前曾打算與丈夫具俊曄（右）帶著子女移居韓國，甚至將逾千萬元匯往韓國。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）

大S離世後遺產問題始終成為外界焦點，近日週刊爆料她生前曾積極規劃與丈夫具俊曄移居韓國，而生前也準備將「國家藝術館」豪宅過戶給S媽。對此，S媽表示：「對於一個什麼問題都沒訪問我的媒體、我不想回答他們的問題，這不是正能量，我就更不會看了。」和S家如親人般的王偉忠，今（22）日出席記者會時坦言「這是很私密的事情，所有人都在捕風捉影。」大S遺產問題至今仍吵得沸沸揚揚，今週刊爆料大S生前曾打算與丈夫具俊曄帶著子女移居韓國，甚至將逾千萬元匯往韓國。對此，根據《ETtoday新聞雲》報導S媽反駁：「對於一個什麼問題都沒訪問我的媒體、我不想回答他們的問題、而且我也沒有買（週刊）來看，也不知道他們寫什麼。」表示已經知道這不是正能量，就更不會看了。對於各種爆料，與S家交情深厚的王偉忠，今日出席舞台劇《都更男女》記者會時被問到此事，他坦言這是很私密的事情，所有人都在捕風捉影。」至於是否知道大S有意要到韓國定居，王偉忠則說不知情，因為大S後來很少出席聚會，不太會聊這個。王偉忠表示自己不知道大S的規劃，「她有段時間都在自己圈子裡，很少出來，不太談這些東西。」王偉忠也說徐家人有自己的管道會處理，希望一切都好。