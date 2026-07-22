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民進黨今（22）日召開第22屆第一次中執會，並舉行「第22屆中央評議委員及主任委員、中央執行委員、中央常務執行委員宣誓就職典禮」，由主席賴清德親自完成監交。賴清德呼籲，全體黨公職，全力協助每一位提名候選人及團隊，打贏年底這場至關重要的選戰，更重要的是，要透過這場選舉，讓人民看見民進黨治理地方、建設國家的決心，以及回應人民期待的行動力；此外，據轉述，中常委陳茂松在會中建議，選對會改成應變小組，給予各地參選人團隊選舉策略的支援，不過，賴清德認為，選對會直接進行功能強化就好，不需要解散。民進黨下午舉行中執會，賴清德於會中表示，一年一度的全國黨員代表大會，已在週日圓滿落幕，並完成中央黨職的改選，整個選舉作業平順有序，產生新一屆中央執行委員、中央評議委員，以及中央常務執行委員，同時，這次全代會也通過第22屆仲裁委員會11位委員，以及第12屆廉政委員會11位委員聘任案。賴清德提到，他要感謝所有全國黨員代表的熱情參與，以及中央黨部全體同仁的齊心協力與辛勞付出，再次展現民進黨堅持民主、團結向前的精神。賴清德指出，今天召開第22屆第一次中執會，並舉行新任中執委、中常委、中評委宣誓就職典禮，以及新、卸任中評會主委交接，在此，他要特別向所有卸任的黨職同志致上誠摯感謝，過去兩年，大家提供許多建言與督促，協助推動各項黨務工作，並積極宣傳執政團隊政策，為黨的發展貢獻良多，也期盼各位未來無論身處哪一個崗位，都能持續給予黨鞭策與指教，攜手為台灣努力。賴清德說，要對新任的黨職同志們，表達祝賀與期勉，今天的就職，不只是職務的交接，更是共同承擔責任的新開始，大家都必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，承續前人的使命，肩負人民的託付，一起守護自由民主、壯大台灣，為國家的未來持續打拚。賴清德強調，這次的全代會，不僅完成19位縣市長候選人的提名，也授予每一位候選人戰旗，距離年底縣市大選，只剩129天，因此，希望不論是全體黨公職，還是中央、地方黨部同仁們，都能全力協助每一位提名候選人及團隊，以民主精神、政策論述及具體政績，爭取人民的最大支持，打贏年底這場至關重要的選戰，更重要的是，要透過這場選舉，讓人民看見民進黨治理地方、建設國家的決心，以及回應人民期待的行動力。賴清德說，民進黨努力，不只是為了贏得一場選舉，更是希望贏得人民的信任，唯有中央與地方同心打拚，持續推動地方建設、壯大國家發展，才能不辜負人民的託付，也讓每一位台灣人民，都能擁有更好的生活與更有希望的未來。此外，據轉述，陳茂松席間提出臨時動議，認為選對會目前的提名主要工作已完成，建議改組為應變小組，給予各地參選人選舉策略的支援，並向民眾進行論述；不過，賴清德回應，應讓現有的選對會進行功能強化，包含輔選等功能，無須解散再另外成立新組織。