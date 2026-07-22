我是廣告 請繼續往下閱讀

8月底油品供貨無虞 經濟部嚴防預期漲價

中聯油品致癌油讓國內食品業大地震，經濟部今（22）日下午邀集下游食品業者，了解影響情況以及需要什麼協助。經濟部長龔明鑫會後表示，會中有部分業者反映受到經濟損失，因此希望提出集體求償，經濟部將會確認各產業公會態度及損失金額後，給予法律協助。經濟部為了確保國內油品供貨穩定，昨（21）日召集大統益、長輝及台糖3家油品生產業者進行協商，協請業者儘速增產，以維持國內油品及相關食品的供應平穩及物價穩定；今日將會再與國內中下游食品業者進行座談，共同努力達成供需穩定。今日出席業者包括全國工業總會、食品產業發展協會、台灣食品產業發展協會、水產公會、罐頭公會、糖餅麵公會、寧夏夜市觀光協會、東門永康商圈、鬍鬚張、八方雲集、揚秦國際、一之鄉、味王、家田企業、蘭揚食品、天祐食品、惠眾食品。龔明鑫表示，食品業者也很無辜，但既然發生問題就要積極面對，會中衛福部食藥署也有參與會議，說明合格油品恢復狀況。至於使用到不合格油品，銷毀可能會延伸出額外費用，產生一些經濟損失，就有業者主張要集體求償。對此，龔明鑫表示，這是業者提出意見，經濟部會再跟產業公會溝通怎麼進行，包括確認經濟損失，補充像是糕餅業者、罐頭業者都有使用到不合格的油品所以都有受到影響。他也提到，如果下游業者若產生短時間資金上週轉的問題，中小企業信用保證基金也可以提供服務，不管是舊貸展延，或是申請新貸都可以透過信用保證，降低保證所需手續費。最後，業者也針對《食品安全衛生管理法》提出修法建議，包括協助設置通過驗證、檢驗實驗室，這部分意見食藥署都有收到。經濟部也會等到食藥署調查報告出爐之後，再進一步看要怎麼技術輔導，完善食安缺口。至於油品供應上是否出現缺貨及漲價狀況？龔明鑫說，昨日與油品業者溝通後，對方都表示願意增產，也不會進一步漲價，強調到8月底以前都是供貨無虞；對於中間商是否可能因預期心理調漲，他期望不會發生，也呼籲業者可以提供價格資訊，畢竟源頭已經說不會漲價。