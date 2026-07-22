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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署（以下簡稱高分署）年度大型假日市集「多元豐收祭漫遊食旅趣」活動，將於7月24日至27日在高雄展覽館南館「高雄國際夏季旅展」熱鬧登場。活動集結來自高雄、屏東、澎湖及臺東地區共計69家在地民間團體與創業者參與。展現高分署陪伴地方產業成長及人才培育的豐碩成果。此次大型假日市集，以慶典、豐收及歡樂為主題，優選39家多元培力計畫單位、20家新創團隊及10家鳳凰店家。現場提供豐富的手作體驗，與展售各式風味美食、在地優質農特產及特色遊程等，包含榮獲屏東縣第三屆金牌農村的「屏東縣萬巒鄉赤山社區發展協會」，將帶來以鳳梨全利用的各式加工品與淬鍊好物，及備有電輔車的農村低碳遊程，展現農村永續新樣貌。來自高雄旗山的新創團隊，堅持嚴選在地無毒食材，慢熬出「小甜心手工果醬」，招牌柚見甜蜜果醬更榮獲2025世界柑橘類果醬大賽金獎；而高雄知名創業鳳凰店家「樋口飯糰おら家」，現場將以道地手藝捏製出明太子鮭魚等多款日式飯糰，原味呈現日式米食文化的精髓。市集活動共計4天，每日上午10點開放入場，現場發送限量100份的百元早鳥消費抵用券，7月25日開幕當天完成指定任務，即可至服務臺兌換限量300份好禮，活動期間還推出消費滿額抽好禮，有機會將手持無限吸塵器、藍芽無線喇叭等精美好禮帶回家。更多市集優惠與活動細節，請追蹤FB「亮地方」粉絲專頁以及關注「微型創業鳳凰」官網，掌握第一手市集資訊。