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▲山下智久演唱會資訊一次看。（圖／HIGH HOPE ENTERTAINMENT提供）

日本人氣男星山下智久宣布展開全新巡演「TOMOHISA YAMASHITA TOUR 2026 DREAMING」，除了日本各地，也將睽違15年、在11月14日在高雄流行音樂中心海音館開唱，票價3200元至6600元共四種，將於7月25日上午11點在KKTIX系統準時開賣，有意到場看男神的粉絲千萬別錯過。「TOMOHISA YAMASHITA TOUR 2026 DREAMING」高雄場將於11月14日晚間7點在高雄流行音樂中心海音館登場，票價分為新台幣6600、4700、4200、3200元四種，7月25日上午11點於KKTIX全面啟售，詳情請洽主辦單位官方社群專頁。山下智久近年持續活躍於戲劇與音樂領域，主演《神之雫 Drops of God》後獲得不少海外關注，今年也主演電影《正直不動產》，持續在戲劇與電影作品中挑戰不同角色，除了陸續推出新作，這次也將展開海外巡演，也將與各地歌迷久違相見。談到這次巡演主題「DREAMING」，山下智久表示「我想其中一個主題，果然還是『懷抱夢想』。希望能以此作為其中一條主軸打造這場演出。希望大家能一起呈現一場即使演唱會結束後，也依然令人難以忘懷的Show。」