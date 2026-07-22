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簡舒培拖一票基層下水？黃光芹：公務員也是人

民進黨台北市議員簡舒培先前才被踢爆，一次向北市府索取20萬筆資料，列印成紙本恐超過100萬張，挨酸是「索資佛地魔」；如今又再被指控，限期北市府3天內提供包含A4、A3影印紙及再生影印紙的數量，引爆基層怒火。對此，連資深媒體人黃光芹都看不下去怒轟，簡舒培在鏡頭前說明緣由，卻也不否認，還理直氣壯，「這樣就過分了」！黃光芹表示，各級民代若因有效監督而索資，應索有針對性的公文紙上內容，而不是沒有目的性地狂索影印紙數量，而且3天內擴及5年的份數，這不僅不叫監督、而頗有惡整在蔣市政轄下公務員的惡意。就算調來數量、預算開銷數字嚇人，倒要反問：「其中有多少是為因應市議員索資而來？」黃光芹直言，監督市政本應為市議員天職，但簡舒培若三番兩次做過激的示範，有失正當性，影響所及恐不只簡議員一人而已。況且，公務員乃考試分發，本不該因蔣萬安為藍營首長，而遭黨同伐異被集體牽連。黃光芹回顧2003年SARS肆虐期間，和平醫院封院，馬英九市府公務員及和平醫院行政人員，一邊為因應疫情、一邊還得應付議員索資，忙得天昏地暗，還是得提供，處境堪憐。她不禁抱不平：「公務員也是人，不是鐵打的；就算是鐵打的，也不堪索資狂魔惡整。每天應付像簡舒培這樣的議員，他們還有時間辦公嗎？」