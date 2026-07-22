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正式版上線吸引玩家回流 官方人手不足

▲《幻獸帕魯》正式版多了許多內容，老玩家也紛紛回鍋。（圖／翻攝自Steam）

玩家帶入帕魯設定 開玩笑員工要24小時加班

《幻獸帕魯》（Palworld）正式版1.0日前正式推出，並且受到大量玩家熱愛，更創下96萬1867人同時在線的歷史性新高紀錄，遊戲聲勢高漲之下，開發商Pocketpair也表示團隊面臨人手不足的情況，並宣布展開大規模招募，包括美術設計、工程師、企劃人員等，不過也讓玩家笑說，進去會不會被當成「帕魯」，要無償加班、睡草蓆，如果生病還會被宰掉。《幻獸帕魯》是一款結合怪獸收集、養成、開放世界探索的遊戲，可同時支援32位玩家一起遊玩，玩家能跟遊戲中各種「帕魯」合作，探索這片廣大世界。1.0正式版推出後，擁有大量更新內容，像是47種全新原生帕魯，以及25種亞種帕魯，地圖方面也新增島嶼上空的「天陽鄉」與「世界樹」等。正式版推出後，吸引不少玩家回來玩，官方日前宣布，很感謝玩家們的大力支持，為了創造更有趣的玩法和內容，希望能邀請喜愛帕魯、想一起打造遊戲的專業人士加入團隊，讓《幻獸帕魯》可以持續新增遊戲內容。這個徵才資訊公布之後，引發大量玩家熱烈討論，有玩家笑說「你不做，有的是帕魯做」，因為遊戲中玩家可以讓帕魯做各種工作，「奴役」帕魯進行無償勞動，甚至可以把狀況不佳的帕魯宰掉，所以有玩家把員工帶入帕魯設定笑說，員工可能只能睡在草蓆上、生病或受傷會被直接宰掉，也有玩家笑說，這可能是提供免費住宿、餐飲，但需要24小時加班的地獄職缺。開發商Pocketpair依靠《幻獸帕魯》賺得盆滿鉢滿，根據第三方分析機構Alinea Analytics估算，《幻獸帕魯》全球總銷量已經突破3000萬份，總收入達到約7億美元（約新台幣227億元），從一個獨立小團隊變成知名工作室，而且除了《幻獸帕魯》之外，工作室還有許多計劃正在進行中。