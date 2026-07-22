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▲Y3車站現正進行站體連續壁、地盤改良與擋土設施施工，整體進度穩健推進。（圖／高市府捷運局提供）

▲Y3車站現正進行站體連續壁、地盤改良與擋土設施施工，整體進度穩健推進。（圖／高市府捷運局提供）

高雄都會區軌道路網關鍵拼圖「捷運黃線」建設再傳捷報。高雄市副市長林欽榮於今（22）日下午親赴捷運黃線Y3車站工區視察，聽取捷運局簡報並實地了解施工現況。截至7/15日止，黃線整體施工進度為12.76%，此外，岡山路竹延伸線及小港林園線整體施工進度分別為28.53%及15.46%，各項工程均依計畫持續推進，工程進度穩定超前。林欽榮對此表達高度肯定，並要求捷運局在確保施工安全與工程品質之前提下全力趕工，同時持續落實交通維持及敦親睦鄰工作，將施工對周邊居民及交通之影響降至最低。林欽榮表示，高雄近年積極推動軌道運輸建設，自109年陳其邁市長上任以來，全市捷運通車里程已由原先51公里，拓展至環狀輕軌成圓及捷運岡山路竹延伸線RK1通車。現階段市府同步推動捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線，形成「四線齊發」格局；預計至123年，高雄捷運路網將擴展至112公里、114座車站，不僅大幅提升公共運輸服務量能，更將成為帶動城市轉型與產業發展之重要動能，奠定高雄邁向國際城市之堅實基礎。捷運局進一步說明，捷運黃線全線長22.91公里，設置23座車站，沿線串聯鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興及前鎮六大行政區，連結澄清湖、長庚醫院、亞洲新灣區等重要據點，未來可服務約116萬人口（約占全市41.8%），並將與紅橘線、輕軌共同建構完整軌道路網。面對近年國際原物料上漲及缺工缺料等挑戰，市府採取「分段招標、滾動檢討」策略，目前土建、機電、軌道及機廠等主要工程均已全面展開；本次視察之Y3車站，現正進行站體連續壁、地盤改良與擋土設施施工，整體進度穩健推進。林欽榮特別指出，Y3車站不僅是交通節點，更是鳥松發展新核心。配合「澄清湖特定區計畫」實施，Y3站已規劃兩處各0.5公頃的聯合開發基地，相關土地正陸續取得中。此外，市府已跨局處達成共識，預留1,228坪公益空間作為「鳥松區公所新行政中心」，未來民眾搭捷運即可洽公，完美實現交通建設、土地開發與公共服務的三贏效益。捷運局補充指出，就地下捷運工程特性而言，現階段道路圍籬架設、管線遷移及連續壁施工，皆屬最關鍵之基礎工程，唯有確實完成地下障礙物排除與地質改良作業，方能確保後續車站主體結構及潛盾隧道施工安全。捷運局強調，高雄軌道建設腳步從未停歇，未來黃線完工後，不僅能有效紓解道路交通流量，更將深度串聯大眾運輸導向發展（TOD）、都市更新及沿線產業聚落，全面帶動東高雄與亞洲新灣區整體發展，打造更宜居、便利之高雄都會生活圈。