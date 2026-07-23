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▲蔡阿嘎曾突襲前員工蘿拉的家，雙方日前因AB合約撕破臉，如今各奔東西。（圖／蔡阿嘎YT）

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯近期風波不斷，其傾力打造的母嬰品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，連帶影響旗下實體店面哈姆選物Hamu Café人潮銳減，出現零客人的冷清窘境；與此同時，HAHABABY又被發現購物袋疑似抄襲日本知名品牌Shupatto的秒收專利設計，而曾捲入假合約風波的前員工蘿拉則是找到新工作，不只公司配車，還和老闆娘成為好友，再度衝上社群熱搜版面。二伯跨足實體餐飲與選物市場的哈姆選物Hamu Café，開幕初期曾吸引大批粉絲排隊朝聖。然而，近日有讀者直擊店內營運現況，發現平日時段門可羅雀，甚至出現店內完全沒有消費者的冷清畫面。據悉，店內除了販售 HAHABABY 的周邊商品外，二樓亦有二手衣物可選購，但整體買氣明顯不如預期，與昔日剛開幕時大排長龍的盛況形成強烈對比。除了實體店面營運面臨挑戰，HAHABABY一款秒收購物袋也捲入爭議，有眼尖網友指出，該款購物袋主打的一拉即收快速摺疊功能與外觀結構，與日本知名環保袋品牌「Shupatto」的專利設計高度雷同。對此，Shupatto也回應將調查此事，「審慎研議後續應採取的適當對應措施」。在品牌深陷營運與抄襲雙重陰霾之際，蔡阿嘎工作室前資深員工「蘿拉」的名字又再度浮上檯面。蘿拉先前因利用「AB合約」不法牟利高額款項，遭蔡阿嘎大動作開除並訴諸法律，事件喧騰一時。近日蘿拉被直擊已經找到新工作，是在桃園一家二手車行負責短影音企劃，不僅公司配了一台TOYOTA做為代步車，蘿拉也和老闆娘成為好友。