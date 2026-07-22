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帶毛孩出門最怕走丟，或是牠跑到收不到訊號的地方，讓寵物追蹤器GPS定位抓不到點。美國紐約一家智慧項圈公司，推出了全球首個能連上SpaceX星鏈的寵物項圈，結合 T-Mobile 的 T-Satellite 服務與 SpaceX Starlink 低軌衛星網路，讓毛孩離開地面行動網路涵蓋範圍後，還能透過衛星傳送定位資訊，同時還有2項方便的功能可讓寵物使用。根據財星（Fortune）報導，智慧項圈公司Fi將推出這款主打即時追蹤寵物位置與健康監測的智慧項圈 Fi Ultra，這也將是全球首款連上 SpaceX Starlink（星鏈）「衛星直連手機」（Direct-to-Cell）網路的狗項圈。公司負責人本薩穆恩（Jonathan Bensamoun）表示，他曾經歷過一段每位狗主人都不陌生的噩夢，他養了一隻重達 100 磅（約 45 公斤）的德國牧羊犬「索爾」（Thor），幾年前在漢普頓（Hamptons）度假時，他那隻訓練有素的德牧注意到了一群鹿。「牠看看我，又看看那群鹿，然後牠就直接暴衝出去了」，在長達數分鐘的時間裡，本薩穆恩束手無策，所幸索爾最後自己跑了回來。正是為了拯救這個無助的時刻，本薩穆恩創立了智慧項圈公司 Fi，告別基地台限制，實現高空無死角追蹤，市面上所有的 GPS 寵物追蹤器，從 Fi 的舊款型號到競品 Tractive 與 Garmin等項圈，都依賴地面的 LTE 行動通訊基地台將狗狗的位置傳送到主人手機上。一旦寵物跑出最後一座基地台的覆蓋範圍，追蹤器就會瞬間失聯。Fi 與 Starlink 衛星直連網路的合作正是為了打破這項僵局。SpaceX 目前已發射超過 650 顆衛星，每顆衛星的功能都如同軌道上的基地台，可直接與地面的 LTE 設備進行通訊。無需任何接收天線或特殊硬體，只要頭頂有一片晴空即可連線。本薩穆恩表示，目前市面上所有產品的最大限制，就是它們完全依賴地面 LTE 網路，而 Starlink 顯然提供了衛星技術，至少目前在美國全境，能實現幾乎全訊號覆蓋。Fi Ultra 的實體售價為 199 美元（約新台幣 6,500 元），並搭配每半年 99 美元的訂閱制服務；原有會員則僅需購買新硬體。此外，Ultra 的電池管理導入了機器學習技術，當狗狗在家或睡覺時會自動節電，一旦偵測到走失則會立即啟動所有追蹤功能。跟上寵物產業金錢浪潮，Fi已透過累計籌措 4,500 萬美元融資，在過去一年裡低調擴展至 38 個國家，如今更順勢推出這款產品補位，預計其年度經常性收入（ARR）將在今年突破 1 億美元大關。隨著現代人延後生育、轉而將資源傾注於寵物身上，寵物穿戴設備產業在 2026 年已達 38 億美元規模，預計到了 2033 年將攀升至 114 億美元。