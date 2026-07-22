（更新時間7/22 15：16）

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▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

國家警報響了！受到午後對流發展影響，中央氣象署今（22）日發布大雷雨警訊，台北市、新北市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。新北市、桃園市、宜蘭縣新北市、桃園市、宜蘭縣氣象專家賈新興表示，今明兩天主要還是午後雷陣雨影響，集中在各地山區、北北基宜、雲林以南；周五午後台中以南山區、高屏、花東有局部短暫雨，宜蘭也有零星短暫雨，周六受紅霞颱風，外圍水氣移入影響，花東及高屏整天有雨，午後新竹以南也有零星短暫雨。周日紅霞颱風逐漸遠離，一直到月底，台灣又回到午後雷陣雨主導的環境，包括西半部、各地山區，都要嚴防午後變天帶來的較大雨勢。