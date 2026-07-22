（更新時間7/22 15：16）國家警報響了！受到午後對流發展影響，中央氣象署今（22）日發布大雷雨警訊，台北市、新北市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。

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🟡17:13發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至18時13分
📍陸上警戒區域：新北市、桃園市、宜蘭縣

🟡16:15發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時15分
📍陸上警戒區域：新北市、桃園市、宜蘭縣

▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象專家賈新興表示，今明兩天主要還是午後雷陣雨影響，集中在各地山區、北北基宜、雲林以南；周五午後台中以南山區、高屏、花東有局部短暫雨，宜蘭也有零星短暫雨，周六受紅霞颱風，外圍水氣移入影響，花東及高屏整天有雨，午後新竹以南也有零星短暫雨。

周日紅霞颱風逐漸遠離，一直到月底，台灣又回到午後雷陣雨主導的環境，包括西半部、各地山區，都要嚴防午後變天帶來的較大雨勢。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...