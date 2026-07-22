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簡舒培不懂合理監督市政？楊植斗：除非她是故意的

民進黨台北市議員簡舒培近期深陷大量索資爭議，不僅遭台北市長蔣萬安痛斥是「索資佛地魔」，更有匿名公務員爆料，她曾要求市府在一天內整理20萬筆資料、耗費逾100萬張紙。如今又傳出，簡舒培再度急件要求北市府3天內彙整各機關近5年影印紙採購資料。對此，國民黨北市議員楊植斗傻眼怒嗆：「何必呢？是為了修理誰？」楊植斗指出，索資佛地魔又在搞局處啦，整理完這些資料簡舒培真的會看嗎？如果是要檢討市府的環保用紙政策，可以直接向秘書處下索資，他也表明自己將會這樣問：「請貴處提供市府自蔣萬安市長上任後所推動的公務部門無紙化政策供參，自推動後縮減多少用紙量？達成最大減紙的局處是哪3個局處？有無相關統計數據供參？」楊植斗續指，如果秘書處回答說沒有相關統計，那他就會再質疑該政策的KPI進行索資，這樣的索資會比較合理啦，議員監督市府是天職，但也不能無理取鬧吧？更何況，公務部門用紙量增加，搞不好都是為了印出簡舒培修理公務員的索資啊。楊植斗強調，市政監督有更合情合理的方式，「我不相信簡議員不懂，除非他是故意的」；其次，他也質疑，與索資相關的質詢，是民政部門所轄，而民政部門質詢時間是8月底，簡議員要求局處3天內急件提供，何必呢？是為了修理誰？