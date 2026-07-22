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台北股匯市表現兩樣情！由於國際美元續強，美元指數站穩101，日圓貶破163創近40年新低，即便台股收紅上漲592點，外資轉買超逾百億元，外資仍有匯出壓力，新台幣兌美元今（22）日盤中一度貶至32.49元，重貶1.45角，尾盤貶幅收斂，終場收32.375元，貶值3分，台北外匯經紀公司成交量21.39億美元。就國際匯市表現來看，美元指數站穩101之上，一度來到101.2，之後在101.14盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破163，創近40年新低，一度來到163.22，之後一度回升至162.78，目前在163.06附近，而韓元兌美元一度貶至1484.15，目前回到1479.6盤整，離岸人民幣兌美元一度貶至6.7759。至於新台幣兌美元今日開低走低，即便盤中一度跟著台股大漲千點而回升，但國際美元續強，日圓貶至近40年新低，加上台股漲幅收斂，新台幣再回貶，一度下探32.49元，重貶1.45角，尾盤貶幅收斂，終場貶值3分，收在32.375元。外匯專家李其展認為，新台幣續貶有2種可能，一是外資持續高檔調節退場，新台幣才有續貶壓力，還有就是日圓破底後，亞幣跟著走貶空間出現，新台幣也跟著貶。根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市場收盤時匯價來看，美元指數單日升了0.2%，亞洲主要貨幣兌美元都貶值，其中韓元貶0.23%最多，再來是日圓貶0.21%，人民幣貶0.12%，新加坡幣及新台幣都貶了0.09%，而歐元也貶了0.11%。