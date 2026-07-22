《2026台灣米其林指南》昨（21）日公布最新星級餐廳名單，台北東區頂級天婦羅名店「元一天婦羅」，憑藉精緻而正宗的天婦羅料理，二度蟬聯米其林一星殊榮。官方隨即宣布，將以全新面貌「元一新竹」強勢進軍竹北，即將在今年9月正式開幕。
元一天婦羅蟬聯《2026台灣米其林指南》一星！二度摘星
《2026台灣米其林指南》公布最新61家星級餐廳名單，其中，位於台北東區的頂級名店「元一天婦羅」順利二度摘星，蟬聯《2026台灣米其林指南》一星，再度受國際評鑑肯定。
《米其林指南》盛讚餐廳「元一天婦羅」採用優質時令食材，配合日本傳統技巧，烹製出外層金黃酥脆的天婦羅，呈現極好的風味和口感。無菜單料理形式，每一道天婦羅的配菜皆由廚師精心搭配出精緻而正宗的天婦羅料理，並讓客人得以近距離欣賞猶如藝術饗宴的烹調過程。
傳統與科技的優雅碰撞！-196°C液態氮麵糊技法
「元一天婦羅」自2024年3月於台北創立以來，便成為餐飲界的話題焦點。由少數穩坐東京米其林榜單超過十年的二星名匠——元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）共同打造，每月定期來台親自監修，維持品質一致性。
他對油溫的掌控極為嚴苛，體現在店內最具指標性的靈魂，引領業界「-196°C液態氮麵糊技術」。透過極低溫處理麵糊，搭配精準的分溫炸製工藝，使附著在食材上的麵衣化作超薄、極低油感的隱形外衣，完美鎖住旬令海陸食材的鮮甜原汁。
尤其針對炸蝦的頭、身、尾進行差異化三段炸製，確保每一口皆為絕佳熟度，咬下迸發的酥脆聲響，吃得出近乎嚴苛的精準炸藝，成為話題。
揮軍竹北！「元一新竹」跳脫框架的五感全新解構
即將於今年9月揭幕的「元一新竹」，宣告將不會只是台北店的單純複製版。竹北新據點同樣由元吉和仁主廚親自操刀監修，並從視覺語彙、光影流瀉的層次到座席氛圍，徹底由內而外解構且重新詮釋「元一」的品牌美學。
元一天婦羅（元一天ぷら） 餐廳資訊
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓
電話：02-2778-3380（每周二至周六14:00-22:00）
時間：午餐12:00-15:00／晚餐18:00-22:00
訂位：採完全預約制，僅接受inline線上訂位
價格：午間套餐5500元＋10%／人；晚間套餐6500元＋10%／人
高雄「方蒔 the FRONT HOUSE」也蟬聯米其林一星！推薦夏季菜單曝
而2025年榮獲米其林一星及服務大獎的高雄「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳，今年同樣再獲米其林一星肯定。
擁有國內外多家米其林星級餐廳紮實歷練的蔡中和主廚與餐廳經理兼侍酒師Kiky伉儷攜手，獻上今年以「南方夏日」為題的夏季菜單，將澎湖海風裡的鹹香、盛夏水果熟成的甜美、南方土地裡的辛香，以及山林草本在舌尖留下的清香，整理成夏季味蕾專屬的餐桌旅程。
推薦「海口家香」吃盡澎湖丁香魚、澎湖白膜花生、客家桔醬、蒜味蛋黃醬，「夏果海韻」融合生醃胭脂蝦、澎湖酸瓜、巨峰葡萄、酪乳、檸檬馬鞭草等菜色。9道季節套餐3580元起，另附精品茶或咖啡，及小茶點；侍酒師餐酒搭配2150元／5杯（需另加收原價一成服務費）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《2026台灣米其林指南》公布最新61家星級餐廳名單，其中，位於台北東區的頂級名店「元一天婦羅」順利二度摘星，蟬聯《2026台灣米其林指南》一星，再度受國際評鑑肯定。
「元一天婦羅」自2024年3月於台北創立以來，便成為餐飲界的話題焦點。由少數穩坐東京米其林榜單超過十年的二星名匠——元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）共同打造，每月定期來台親自監修，維持品質一致性。
他對油溫的掌控極為嚴苛，體現在店內最具指標性的靈魂，引領業界「-196°C液態氮麵糊技術」。透過極低溫處理麵糊，搭配精準的分溫炸製工藝，使附著在食材上的麵衣化作超薄、極低油感的隱形外衣，完美鎖住旬令海陸食材的鮮甜原汁。
尤其針對炸蝦的頭、身、尾進行差異化三段炸製，確保每一口皆為絕佳熟度，咬下迸發的酥脆聲響，吃得出近乎嚴苛的精準炸藝，成為話題。
即將於今年9月揭幕的「元一新竹」，宣告將不會只是台北店的單純複製版。竹北新據點同樣由元吉和仁主廚親自操刀監修，並從視覺語彙、光影流瀉的層次到座席氛圍，徹底由內而外解構且重新詮釋「元一」的品牌美學。
元一天婦羅（元一天ぷら） 餐廳資訊
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓
電話：02-2778-3380（每周二至周六14:00-22:00）
時間：午餐12:00-15:00／晚餐18:00-22:00
訂位：採完全預約制，僅接受inline線上訂位
價格：午間套餐5500元＋10%／人；晚間套餐6500元＋10%／人
而2025年榮獲米其林一星及服務大獎的高雄「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳，今年同樣再獲米其林一星肯定。
擁有國內外多家米其林星級餐廳紮實歷練的蔡中和主廚與餐廳經理兼侍酒師Kiky伉儷攜手，獻上今年以「南方夏日」為題的夏季菜單，將澎湖海風裡的鹹香、盛夏水果熟成的甜美、南方土地裡的辛香，以及山林草本在舌尖留下的清香，整理成夏季味蕾專屬的餐桌旅程。
推薦「海口家香」吃盡澎湖丁香魚、澎湖白膜花生、客家桔醬、蒜味蛋黃醬，「夏果海韻」融合生醃胭脂蝦、澎湖酸瓜、巨峰葡萄、酪乳、檸檬馬鞭草等菜色。9道季節套餐3580元起，另附精品茶或咖啡，及小茶點；侍酒師餐酒搭配2150元／5杯（需另加收原價一成服務費）。
更多「2026米其林指南」相關新聞。