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▲Lulu（如圖）表示吳宗憲一直都是非常重視家庭的人，跟子女感情也都非常好。（圖／記者嚴俊強攝影）

綜藝天王「憲哥」吳宗憲近日自爆與張葳葳離婚12年，並透露已將財產全數留給前妻。今（22）日Lulu（黃路梓茵）出席公益記者會時，被問到是否早知情？她則回答：「沒有！我們是很好，但不會聊到這個。」笑說就像對方也不知道她要結婚。不過，Lulu也分享憲哥一直都是非常重視家庭的人，跟孩子感情都非常好。而去年才新婚的她，談到婚姻相處之道，透露現在與陳漢典仍像朋友、沒有吵架，兩人什麼話都可以聊，婚後兩人的財產也是各自獨立。Lulu黃路梓茵今日以公益大使身分出席記者會，被問到吳宗憲近來自爆已離婚12年一事，她透露自己也不知道，「我們是很好，但不會聊到這個，我不知道，就像他也不知道我要結婚。」更吐槽說對方平時很愛開玩笑，有時候講正經的大家還是不相信他。吳宗憲離婚消息震驚不少人，不過Lulu卻認為沒有什麼驚訝不驚訝，因為一路以來憲哥一直都是非常重視家庭的人，跟子女感情也都非常好。此外，Lulu和吳宗憲、陳漢典共同主持的節目《超級大熱門》轉型計畫仍在籌備中，外界也好奇何時開始錄影？對此，Lulu回應目前也在等待節目開錄通知，「應該會錄，現在還在喬期。」與陳漢典又是夫妻又是同事的她，提及夫妻相處之道，Lulu形容兩人就像最好的朋友，私下不會吵架、什麼話都可以聊，知道彼此的所有事情，甜蜜說：「我知道他所有事情，他也知道我所有事情。」而婚後兩人的財產也是各自獨立，彼此不會計較，至於房子則是兩人共同持有，Lulu直呼：「他的跟我的沒有差。」