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旅美的台灣知名實況主Ray，日前參加adidas活動時，在現場留下了一雙專屬簽名球鞋，沒想到那雙球鞋居然被人放到網路上轉賣，甚至要價2500美元（約台幣7.4萬元），他直播看到商品頁後忍不住大罵，「到底是哪個混蛋在賣我的鞋？」事件曝光後掀起網友熱議。Ray日前受邀參加美國「Fanatics Fest 2026」活動中，NBA球星哈登送他一雙專屬球鞋，款式用Ray品牌「RUEI」為靈感，不僅採用亮麗粉紅色，鞋墊上還有Ray本人照片，堪稱獨一無二的專屬版本，並預計將在2026年秋天上市。沒想到，Ray收到球鞋後不久，就在直播中發現有人把這雙有現場簽名的鞋款放上eBay轉賣，開價高達2500美元。看到拍賣頁面後，讓Ray原地氣炸開罵情緒失控：「Who the f**k is selling my sh*t?（到底是哪個混蛋在賣我的鞋？）」懷疑球鞋是在飯店時被人拿走，表示一定會查清楚到底是誰把鞋子拿去轉賣。事件曝光後，不少網友也替Ray抱不平，認為這雙鞋具有特殊紀念價值，不該流入市場，紛紛留言表示「太扯了吧」、「專屬禮物也敢賣」、「真的應該查到底。」