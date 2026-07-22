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▲陌生人變未婚夫！這場「看台戀愛」比冠軍賽還精彩（圖／截自Ｘ）

▲陌生人變未婚夫！這場「看台戀愛」比冠軍賽還精彩（圖／截自Ｘ）

2026美加墨世界盃已圓滿落幕，最終擊敗奪冠。不過賽事期間，場外卻上演一齣比球賽本身更戲劇性的插曲——網上瘋傳一段「阿根廷男球迷看台求婚中國網紅」的影片，一名專程飛抵現場支持阿根廷球星梅西經歷打賭索吻，男方最後更，女方竟全程甜笑答應，畫面曝光後立刻引爆網路熱議。綜合媒體報導，事發於阿根廷隊的賽事看台上，這名自稱是梅西忠實球迷的中國女網紅，全程拿著攝影機記錄觀賽過程。期間，一名陌生阿根廷男球迷與她隔空對視並飛吻，隨後主動上前搭訕，兩人相談甚歡。男方更當場開出賭約：當美斯順利進球後，女方主動湊上臉頰示意，男方卻暗示要親嘴。面對這名陌生男球迷的要求，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現相當受落，當場與對方兩人隨後交換聯絡方式，男球迷更直接向對方表示：「妳好漂亮，我喜歡妳」。不僅如此，男方竟當著眾多球迷面前，，女方全程未有推卻，反而甜笑著全盤接受，整段過程被在場其他球迷同步側錄拍下。影片曝光後迅速成為網路熱話，網友反應呈現兩極：有人大讚這是世界盃的浪漫奇蹟，認為在萬人歡呼的氣氛下遇到心動時刻就該勇敢接受；但也有大批網友直斥事件離譜，認為初次見面就答應求婚過於草率，甚至諷刺表示，若換作中國男生做出同樣舉動，「估計一巴掌就過來了」，質疑存在雙重標準。此外，也有不少網友質疑整起事件根本是「造假」演出。有留言指出，這名女網紅過往經常拍攝與路人帥哥曖昧互動的內容，痛批「全是套路」；坊間甚至流傳該女網紅實際上，不過這項說法目前並未獲得證實，也有網友表示她其實是單身出遊，關於她個人背景的說法眾說紛紜、莫衷一是。針對這起事件，也有網友評論分析指出，女方之所以全程沒有拒絕，很大程度可能是受到看台上群情洶湧的公開場合壓力所影響，加上當事人本身正處於「被錄影」的狀態，以及面對外國人時產生的「異國新鮮感」，種種因素疊加下，讓原本可能構成冒犯的舉動，被包裝成一場浪漫戲碼。評論也提醒大眾，應當清楚分辨「衝動」與「勇敢」之間的差異——跨國婚姻背後牽涉語言、文化差異、定居安排及雙方家庭等現實層面的問題，絕非看台上一個吻就能解決。成年人固然可以享受心動的瞬間，但切勿將一時的激情衝動當作人生重大決策的依據，草率決定終身大事。