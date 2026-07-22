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三大主軸深耕產業 沈方正首要任務「聽得懂」

▲台灣觀光研訓院董事長沈方正。（圖／記者李青縈攝）

交通部觀光署與民間共同捐助成立的「財團法人台灣觀光研訓院」今（22）日揭牌，行政院長卓榮泰出席 指出，要打造研訓院成「觀光」版的工研院，像當初推高科技、台積電一樣，把台灣觀光璞玉打磨成發亮寶石，更喊話今年來台旅客數量已經857萬人次，期許研訓院務必達千萬人次目標。研訓院由觀光發展基金捐助3000萬元；以及民間企業2000萬元。卓榮泰今頒發感謝狀給11個捐助單位，以及第一屆董事及監察人聘函；捐助單位包含中華電信、中華航空、台灣高鐵、老爺管理顧問、台灣觀光協會、雲朗觀光、晶華國際酒店、雄獅旅行社、福華大飯店、臺灣港務公司及觀光署。台灣觀光研訓院董事長沈方正表示，研訓院組織編制下設有「國際合作及調研處」、「產業及地方策進處」及「人才培訓及認證處」三大主軸。未來院務將以傾聽市場與地方需求、優化目的地體驗、深化永續與跨域合作為發展方向；同時，更將致力於人才培育，並在善用AI與大數據提升效率的同時，保留最不可取代的「台式服務溫度」。沈方正說，上任首要任務是「聽得懂」，每個禮拜會走訪各縣市，拜訪地方政府、學校及觀光產業，了解第一線需求與對國家觀光政策的期待，再透過研訓院平台整理、轉化為政策建議。而董事長一任3年時間有限，首要KPI目標是建立台灣觀光研訓院的工作內容、組織架構與運作模式，讓研訓院真正成為各部會發展觀光政策的重要智庫。研訓院長楊勝評表示，研訓院將以研究回應政策、以專業支持產業。近期將啟動全台產業巡迴座談，深入了解地方與產業面對的實際課題，並擴大國內外觀光研究網絡，逐步建立從資料蒐集、研究分析、政策建議到產業應用的完整知識鏈結。交通部長陳世凱指出，臺灣觀光的發展，除了關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，並強化數據治理。研訓院從去年12月底啟動籌備，至今年4月完成登記，在短短4個月內完成籌備與設立，未來交通部與觀光署將成為研訓院最堅實的後盾，期許研訓院提供即時的動態數據分析與產業發展情報，並掌握國際趨勢，協力政府與產業持續升級。