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▲苗金鳳告別式現場佈置得很溫馨。（圖／翻攝自微博）

曾叱吒香港演藝圈半世紀的知名女星苗金鳳（本名林慧珊），於上個月25日與世長辭，享壽84歲。為了送別這位深受愛戴的影壇前輩，家屬選定於本月21日假香港大圍的寶福紀念館舉行守靈儀式，並在22日完成大殮後發引火化，圓滿結束其璀璨的一生。苗金鳳的追思會場位於紀念館二樓，整體空間氛圍素雅而莊重。會場正上方懸掛著寫有「懿範長存」四字的牌匾，遺照則選用她生前掛著和藹笑容的彩色相片，周圍滿佈著粉白相間的鮮花，透出一股溫馨又靜謐的氣息。告別儀式結束後，親友們一路護送靈柩前往鑽石山火葬場進行火化作業，陪伴她走完人生的最後一哩路。根據港媒報導，家屬在儀式期間早早便到場悉心打理各項細節，靈前最顯眼處，擺放著家屬特別準備的心型粉色玫瑰花圈，並題上「永念親恩」的輓聯，盡顯對逝者無盡的思念與不捨。此外，靈堂兩側亦簇擁著各界好友與演藝圈同袍送來的弔唁花籃，主要以潔白與亮黃的百合花為基調。現場齊聚眾多前來致哀的故交與粉絲，場面肅穆感人。為了讓大眾緬懷苗金鳳的風采，會場外特地規劃了影像展區，陳列出她從影以來的數十張珍貴留影，包含青澀時期的劇照以及生活紀錄。回顧她17歲便擔綱粵語電影女主角，初試啼聲便一鳴驚人，隨後更留下無數膾炙人口的影視佳作。她那溫婉高雅的氣質與自然細膩的演技，早已深深烙印在觀眾心中。如今一代資深演員殞落，不僅社群網路上湧現大量粉絲的哀悼留言、回憶其昔日經典，眾人也紛紛獻上誠摯的祝福，期盼這位永遠的女主角能一路好走。