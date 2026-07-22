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中聯通報當天「主動增驗30件市售油品」 北市衛生局：已列抽驗項目

中聯致癌油風暴持續，有醫師發文稱「台北市八年內針對所有單位，查驗苯駢芘件數0件。」台北市衛生局回應，「此說法汙衊基層同仁辛勞」，依據111年至115年間，根據中央年度計畫配合抽驗48件產品，包括巧克力、奶粉等苯駢芘皆符合規定；而中聯油脂通報當天，市府主動新增抽驗30件市售油品苯駢芘含量。北市衛生局表示，針對網傳「台北市八年內針對所有單位，查驗苯駢芘件數0件」。北市衛生局嚴正駁斥，「此說法為污衊基層同仁辛勞」，北市衛生局在111至115年間，依據中央「食品專案年度計畫」，配合中央指定抽驗的48件產品，如巧克力、嬰幼兒副食品、奶粉等檢驗苯駢芘，檢驗結果皆符合規定。北市衛生局表示，配合食藥署其他專案抽驗相關食品，111年至115年共48件產品檢驗苯駢芘，包括22件奶粉粉、23件巧克力及3件嬰幼兒副食品，皆符合規定。北市衛生局提到，中聯油脂案通報當天，市府主動新增抽驗30件市售油品的苯駢芘含量；苯駢芘已在市府油品抽驗、檢驗項目中，籲請切勿傳謠。北市衛生局進一步說明，食藥署「食用油脂製造業專案」每年分配給各縣市抽驗的項目與業者本就不同，北市在111至113年受指定的檢驗項目是苯駢芘，衛生局也配合專案至中央指定的業者完成現場稽查。衛生局指出，近3年食品抽驗共計抽驗油品專案抽驗120件，包含115年計畫專案抽驗30件油品驗苯駢芘，不合格1件。食藥署歷年均依全國業者分布及風險評估，規劃各類專案，北市均依專案及指定名單配合辦理。針對中聯油脂公司供應大豆沙拉油檢出苯駢芘案，北市衛生局提到，針對台中市食安處及彰化衛生局提供的問題油品下游業者已全面完成清查，並持續稽查19家通路商所販售油脂類產品，及預防性下架產品是否確實下架外。21日再針對高雄市衛生局提供9家下游業者完成稽查，並全數皆已退回上游業者，累計稽查232家。