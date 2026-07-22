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▲洛杉磯道奇「惡童」魯辛（Dalton Rushing）本季搖身一變，扛下道奇主戰捕手重任。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇球團今（22）日宣布，主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部發炎復原進度不樂觀，已被正式移至60天傷兵名單，預計季後賽前才有望回歸，道奇除得繼續重用「壞小子」拉辛（Dalton Rushing）之外，還對投手陣容進行微調，將前韓職左投巴恩斯（Charlie Barnes）升上大聯盟。史密斯自6月11日掛傷號以來，原先球團評估僅需休養數日，但復原狀況不如預期。但根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，這次將史密斯轉入60天傷兵名單，主因是球隊需要騰出40人名單調度空間，並非代表傷勢惡化。根據大聯盟規定，轉入60天傷兵名單後，史密斯最快必須等到8月中旬才能回歸。身為道奇攻守兩端絕對核心，他的持續缺陣對配球與打線都是一大考驗，預計球隊近期仍會繼續重用「壞小子」拉辛，阿方索（Eliézer Alfonzo）也會負擔一些蹲捕工作。除了捕手異動，道奇今也針對牛棚做出調整，拉上30歲投手查理·巴恩斯（Charlie Barnes），他曾於2022至2025年於韓國職棒（KBO）效力樂天巨人，擁有豐富的亞洲職棒經驗。本季經歷被小熊DFA、轉戰道奇再遭DFA波折後，重新與道奇簽下小聯盟合約。巴恩斯本季在3A表現穩定，出賽14場、包含11場先發，拿到5勝3敗、防禦率4.39，本次回歸大聯盟，預計將扮演牛棚長中繼角色。