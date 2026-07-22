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洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）為了補強前場內線深度，正式與身高高達226公分（7呎5吋）的「巨塔」中鋒賈馬里翁·夏普（Jamarion Sharp）簽下一份雙向合約（Two-way contract）。這位年僅24歲的年輕長人，身高甚至比聖安東尼奧馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）的224公分還要高出2公分，在G聯盟上一季，他場均可送出4.1阻攻，並獲選為最佳防守球員。根據《HoopsHype》知名記者邁克爾·斯科托（Michael Scotto）的報導，快艇隊與夏普達成雙向合約協議。夏普在2024年NBA選秀會上落選，隨後曾短暫效力於達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）以及波多黎各聯賽。過去兩年，夏普主要在G聯盟（發展聯盟）的獨行俠附屬球隊德克薩斯傳奇隊（Texas Legends）打球。在2025-26賽季，他展現了極具統治力的禁區威嚇感，榮膺G聯盟「最佳防守球員（DPOY）」，並入選最佳防守陣容。他在該賽季出賽39場，繳出以下亮眼數據：場均阻攻： 4.1次（位居G聯盟之冠）場均籃板： 7.5個場均得分： 7.7分投籃命中率： 73.5%在今年7月的拉斯維加斯夏季聯賽中，夏普代表多倫多暴龍隊（Toronto Raptors）出賽5場。在場均僅18.2分鐘的上場時間裡，他能高效率地貢獻 7.4分、7.4籃板與2.8次阻攻（阻攻數在夏季聯賽所有球員中排名第9），且投籃命中率高達71.4%。快艇隊此次出手簽下夏普，主要是因為陣中另一名長人亞尼克·科南·尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）遭遇右腳蹠骨損傷，仍在術後恢復期，球隊急需額外的內線選擇。夏普將與肖恩·佩杜拉（Sean Pedulla）和尼克·馬丁內利（Nick Martinelli）共同佔據快艇隊的三個雙向合約名額。球探報告指出，夏普屬於純護框型的傳統高塔，移動速度偏慢且進攻手段較為單一，但他憑藉著身高臂展的絕對優勢，具備極佳的阻攻能力。由於簽訂的是雙向合約，夏普在NBA例行賽最多只能出賽50場，預計新賽季快艇隊會將他大部分時間下放至G聯盟進行磨練與升級。