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新舊交接：戰場猛將接任總司令

民意壓力下的妥協與前路

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之前撤換深受民眾喜愛的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），引爆全國性的街頭抗議，由於民怨延燒難止，澤倫斯基週二再解除與費多羅夫不和的烏軍總司令瑟爾斯基（Mykhailo Fedorov）的職務，在持續與俄羅斯作戰之際，烏軍卻上演人事大地震，引發外界關注。根據《BBC》報導，現年35歲的費多羅夫因推動國防部現代化、重塑武裝部隊及打擊貪腐而廣受好評；相比之下，60歲的瑟爾斯基則被許多烏克蘭人視為保守的「蘇聯學派」將領，對軍中的激進改革抱持保留態度，兩人之間鬧不和，成為費多羅夫遭解職的理由，但卻讓不滿的烏克蘭民眾難以接受，所以澤倫斯基只好讓瑟爾斯基也跟著離開。瑟爾斯基透過Telegram發布告別聲明，為自己的任內表現辯護，「兩年前還在艱苦進行防禦戰的軍隊，如今已轉入反攻。我移交給繼任者的是一支不僅能守住防線、更能向前推進的軍隊...我真誠希望這股攻勢能延續下去」。接替總司令一職的是現年43歲的德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）少將。德拉帕蒂是一名作戰經驗豐富、深得民心的實戰派將領，他在社群媒體發文表示，「我將以負責任、全神貫注的態度工作，並尊重捍衛我們國家的每一個人」。他同時感謝瑟爾斯基為強化烏克蘭軍隊所做出的持續努力。澤倫斯基於週二晚間的影片演說中，特別感謝瑟爾斯基的貢獻，包含在2022年俄羅斯全面入侵初期成功保衛基輔。澤倫斯基同時透露，他已與費多羅夫會面，並向其提供了一個政府內「有尊嚴的高階職務」，但未說明對方是否接受。目前，代理國防部長一職由國家安全局前高層赫馬拉（Yevhenii Khmara）接任。澤倫斯基指示赫馬拉與新任總司令德拉帕蒂共同制定全新的國防戰略，涵蓋軍隊制度改革、武器供應及無人機應用等核心議題。費多羅夫自今年1月上任以來，致力於利用數據分析優化前線表現。過去身為數位轉型部長的他，在戰爭爆發初期便發起「烏克蘭IT軍團」進行網路反擊，隨後更推動著名的「無人機軍團」募款計劃，並導入「戰場遊戲化」機制，軍隊可因擊毀俄軍目標獲得積分與獎勵。深受民眾喜愛的費多羅夫的解職引發了長達近一週的群眾抗議，澤倫斯基面臨巨大壓力，最終決定撤換瑟爾斯基，改由被視為創新且與費多羅夫私交甚篤的德拉帕蒂接任。費多羅夫公開對德拉帕蒂的任命表示祝賀，稱其為「自由人民爭取自由與正義戰鬥中的新希望」，並強調這是「無法忽視的改革之聲」。他證實已致電瑟爾斯基感謝其過去的貢獻，但也直言「我們需要以更快的速度前進，寫下新的篇章，並修正過去所有的錯誤」。有分析指出，費多羅夫對新總司令的明確支持，有助於平息烏克蘭過去一週的政治危機。然而，廣大示威者仍期待費多羅夫能重返核心權力職務。若澤倫斯基能為其安排要職，或許能撫平當下的陣痛，不過有報導指出，費多羅夫堅持希望重返國防部長一職。無論如何，對許多烏克蘭民眾而言，澤倫斯基最初解職費多羅夫留下的陰影，短期內恐難以抹滅。