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轟蔣萬安「虎頭蛇尾」！顏若芳：收收心，別把台北當跳板

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，朝野圍繞食安責任展開激烈攻防，台北市長蔣萬安更號召民眾725走上凱道抗議；不過北市近期兒少案、性平案頻傳，掛名各種委員會主委的蔣萬安，平均缺席率竟高達77%，這讓北市議員顏若芳看不下去開嗆：「不要再神遊太虛、做著總統夢！」呼籲蔣萬安將心思放回市民身上，別把台北市政當作政治跳板。顏若芳表示，蔣萬安屢屢在鏡頭前高喊「零容忍」，但攤開開會紀錄，卻是滿滿的「零出席」與「虎頭蛇尾」，她不禁想問，市長的心到底還在不在台北市？以肩負北市托育政策、收退費基準的托育制度管理委員會為例，蔣萬安任內共召開13次會議，市長卻0出席，缺席率高達100%，大多交由副秘書長或社會局長代理。顏若芳續指，近期兒少案件頻傳，但負責政策諮詢與推動的兒童及少年福利與權益促進委員會，召開14次會議，蔣萬安竟然只去過1次，缺席率高達93%；另外，前陣子北市屢屢爆出性平案件，包含北捷性騷案激增、時裝週廠商性騷市府職員等，蔣萬安在性別平等委員會中，14次僅出席8次，缺席率43%；性別平等教育委員會更慘，14次會議僅出席2次，缺席率86%。「有出席的會議根本是在沾醬油。」顏若芳直言，以性別平等教育委員會的第9屆第8次會議為例，蔣萬安僅露面最初15分鐘就閃人；再者，北市廣設路邊陽傘也屢生爭議，氣候變遷因應推動會的16次會議中，蔣市長僅出席5次，缺席率69%；更令人擔憂的是，攸關市民心理健康的心理健康暨自殺防治委員會，12次會議市長也是0出席，缺席率100%！顏若芳總結，蔣萬安在各委員會的出席狀況就是標準的虎頭蛇尾，市長行程滿檔可以理解，但掛名主委或召集人卻有高達77%的缺席率，這讓她直呼實在太過分：「我想請蔣萬安市長收收心，不要再神遊太虛、做著總統夢，趕快回來好好上班，把心思放回台北市民身上，不要把台北市政當作政治跳板！」